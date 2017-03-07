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Net-a-Porter начнет продажи через WhatsApp

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Онлайн-ретейлер люксовой одежды Yoox Net-a-Porter начнет продавать товары через приложение WhatsApp. Компания приняла такое решение, отталкиваясь от показателей использования мобильных устройств: с их помощью покупки на сайте совершают в два раза чаще, чем с компьютеров. Подробности сотрудничества пока не разглашаются, однако стоит отметить, что продажи с использованием мобильных приложений пока что не полностью освоены модными брендами, и Yoox Net-a-Porter станут одними из первых, кто включит их в свой процесс продаж.

Подготовила Александра Даруга

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