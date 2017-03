Невероятный процесс разработки платья бренда Christian Dior для Эммы Уотсон

0 0 0

На днях Эмма Уотсон приняла участие в программе New York Film Society Kids, где прочла отрывок из сказки «Beauty and the Beast» (Красавица и чудовище). Специально для мероприятия британская актриса отдала предпочтение желтому платью, которое было сшито по индивидуальному заказу в ателье французского Дома Christian Dior и ассоциировалось с героиней из диснеевского мультфильма — Белль. Напомним, что Уотсон сыграла главную роль в экранизации режиссера Билла Кондона «Красавица и чудовище».

Помимо дизайнерской команды, которая работала над созданием невероятного наряда, к процессу разработки фасона приложила руку и сама Эмма. «Мы поговорили с Эммой и решили поработать над дизайном платья вместе. Поскольку этот наряд ассоциируется с ее новым фильмом, его фасон очень близок к образу главной героини», — объясняет в новом видеоролике креативный директор Dior — Мария Грация Кьюри. Результат — желтое платье без рукавов на тонких бретельках, выполненное из эко-органзы.

Подготовила Екатерина Горбенко