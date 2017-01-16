Невозможное возможно: Taobao начинает борьбу с продажей подделок люксовых брендов?

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Alibaba Group – компания, состоянием на апрель прошлого года являвшаяся крупнейшим ретейлером в мире, владеет одной из главных платформ для интернет продаж – Taobao. Alibaba множество раз обвиняли в продаже подделок и реплик брендовых вещей: владелец Gucci, Kering, уже выиграл против китайского магазина суд, а в декабре 2016 года управление торгового представителя США внесло сайт в список «Рынков с плохой репутацией». Также давление на ретейлера, у которого как в Европе, так и на территории СНГ существует большое количество поклонников, оказывала Американская ассоциация производителей одежды и обуви. Отныне Alibaba, которая, видимо, определенным образом поддерживает контакт с LVMH Group (о чем свидетельствует встреча CEO Alibaba Джека Ма с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в тот же день, что Трамп встречался с председателем совета правления LVMH Бернаром Арно), начинает борьбу с подделками: компания заявила, что «собирается задействовать принципы работы с широкими массивами данных и новые технологии для уничтожения явления контрафактной продукции».

Alibaba создаст совет из 20 представителей мировых люксовых брендов одежды, косметики и техники, в их числе – Louis Vuitton, Swarovski, Shiseido, Bioderma, Canon, Ford. Члены «Alibaba Big Data Anti-Counterfeiting Alliance» должны будут «объединить усилия для создания безопасной и адекватной глобальной экосистемы e-commerce, в которой бренды будут защищены от IP пиратства», объяснила Джесси Чанг, исполнительный директор Alibaba Group, — Самым мощным современным оружием по борьбе с контрафактом в наше время является работа с данными и аналитика, и только активно используя разработки в этой области мы можем выиграть войну».

Удивительным кажется решение Джека Ма пойти навстречу компаниям в борьбе с подделками: ведь контрафакт составляет огромную долю 200-миллиардного оборота его бизнеса. Ранее человек, которого Forbes ставит на 22 место в списке самых влиятельных людей мира, активно сопротивлялся попыткам международных организаций и китайского правительства повлиять на подлинность продукции, продающейся на Taobao и других сайтах холдинга. В ходе уже упомянутого судебного разбирательства с Kering в мае 2015 года Ма говорил в интервью, что скорее «проиграет дело и потеряет деньги, чем признает неправоту своей компании».

Меры, которые ретейл-гигант предпринимает по борьбе с подделками, впрочем, вызывают у специалистов по интеллектуальному праву вопросы. Так, по словам Alibaba, в январе они направили судебные иски двум предпринимателям, предположительно продающим на платформе Taobao реплики часов Swarovski. Однако, учитывая количество подобных предпринимателей, эффективность подобных шагов равняется нулю, утверждают, к примеру, специалисты Squire Patton Boggs, международной юридической фирмы.

Подготовила Александра Даруга

Фото: Lucas Schifres