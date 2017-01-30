Мода, Рейтинги

Ни шагу без: топ-5 базовых вещей женского гардероба от Алины Ткачук

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Примерно 20% дизайнерских коллекций состоят из «showpieces» — это яркие вещи, которые практически невозможно носить в повседневной жизни, но они эффектно смотрятся на подиуме и создают шоу необходимый «вау-эффект». Однако оставшиеся 80% вещей, обычно, гораздо более сдержанны, являют собой «необходимый минимум» гардероба и быстрее раскупаются в бутиках. Впрочем, для каждой девушки «обязательный набор» может быть разным. Сегодня мы расспросили дизайнера бренда PURE Алину Ткачук, которая совсем скоро представит свою коллекцию FW 17-18 в рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days о том, что входит в ее топ-5 базовых вещей.

asos-black-cocoon-cardigan-in-longline-cardigans-product-1-21783368-3-190496153-normalКардиган — самая удобная, уютная и стильная верхняя одежда.

161Белая объемная «рубашка бойфренда»

New-Arrival-2015-Fashion-Men-Motorcycle-Boots-Mens-Genuine-Leather-Boots-Trend-Autumn-Black-Winter-BootsГрубые ботинки. Абсолютный must-have.

brooches-holdingБрошки. Подаренные бабушкой или купленные в путешествиях, с их помощью легко расставить акценты даже в самом обычном наряде.

silk-lace-hem-shorts-khakiШелковые шорты. Хорошо смотрятся и со свитером грубой вязки, и с классической рубашкой, подходят под каблук или низкий ход. Мне нравится сочетание невинности и порочности в таком тандеме (хотя первое, конечно же, перевешивает).

Подготовила Александра Даруга

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