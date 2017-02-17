Коллекции

Никаких возрастных ограничений на показе Simone Rocha FW 17-18

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Выпускницу лондонской школы моды Сент-Мартинс Симону Роша можно с уверенностью назвать успешным и независимым дизайнером. Совсем недавно 30-летняя Симона, мать совсем еще маленькой дочери Валентины, открыла собственный магазин в Сохо и организовала новый показ в бывшем дворце Lancaster House в самом центре Сент-Джеймс в Лондоне. На этот раз ирландский дизайнер размышляет о том, кто же она на самом деле. «Я пытаюсь выстроить свою идентичность и включить ее в ДНК бренда», — объясняет дизайнер.

Вместе с этим марка Simone Rocha привлекает людей абсолютно разных возрастов: юных девушек, мам, дочерей и внучек. Именно поэтому кастинг моделей в этом сезоне был настолько выверенным. Он был нацелен продемонстрировать публике, что все вещи, представленные на подиуме, подойдут к лицу абсолютно всем клиентам британской марки, вне зависимости от возраста. На подиуме появились модели, популярные как в 60-е и 90-е года, так и в наше время, включая Жанну де Вильнев, Мари-Софи Уилсон-Карр, Бенедетту Барзини, Сесилию Канцлер и Джейми Бочерт.

Показ открыла модель Мика Арганараз в темно-коричневом асимметричном пальто с широкими лацканами, белоснежной рубашке с расшитым бисером воротником, а также в юбке в тон под пальто, скроенной из идентичного материала. Коллекцию дизайнер наполнила фирменными прозрачными тканями с цветочным узором, белоснежным кружевом, которое в прошлом сезоне было доминирующим, черными, брючными комплектами, платьями со сложной драпировкой, а также меховыми шубами с контрастными, светлыми поясами. Образы дополнены меховой обувью, черными и бежевыми носками с аппликациями, а также более классическими брогами.

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Подготовила: Екатерина Горбенко

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