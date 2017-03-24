Nike интригует: 5 молодых дизайнеров создали концептуальные образы по мотивам Air VaporMax

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26 марта наступит AirMax Day, как его называет бренд Nike: легендарная модель AirMax отметит 30 юбилей с момента выпуска. Компания организовала множество ивентов в поддержку этого события: на сайте марки идет голосование за следующую модель AirMax, которую выпустит бренд, молодые художники создали 9 инсталляций с использованием кроссовок AirMax, а сегодня была обнародована еще одна коллаборация. Молодые дизайнеры, одежда которых продается в концепт-сторе Machine-A, придумали 5 образов, вдохновленных моделью Nike Air VaporMax: она будет презентована 26 марта и представляет собой уникальный результат 7-летних разработок специалистов бренда. Дизайнеры из Канады, Китая и Британии представили необычные дизайны. В частности, при их создании были использованы неопрен, нейлон и упаковочная пленка.

Подготовила Александра Даруга