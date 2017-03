Nike представил рекламный ролик первого спортивного хиджаба для женщин

0 0 0

Новость, которая кажется особо актуальной в день борьбы за права женщин: бренд Nike сообщил, что сейчас проводит тестирования, а весной 2018 года запустит в продажу спортивные хиджабы для женщин-атлетов. Трудно представить себе, в каком «снаряжении» женщинам-мусульманкам сейчас приходится заниматься спортом: в качестве формы используется классический хиджаб. Новая модель будет называться Nike Pro Hijab и ее эффективность бренд демонстрирует в новом рекламном ролике. Nike назвал его «What Will They Say About You?», подчеркивая право всех людей заниматься спортом несмотря на религиозные правила и возможное общественное осуждение.

Подготовила Александра Даруга