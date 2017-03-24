Nike продолжает сотрудничество с новыми дизайнерами в рамках проекта «Элементы стиля»

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Сотрудники лаборатории инноваций спортивной марки Nike продолжают обращать свое внимание на перспективных дизайнеров. На этот раз популярная марка поручила Ставросу Карелису — основателю бутика Machine-A в Лондоне, выбрать пятерых дизайнеров, которые займутся разработкой образов под новую модель кроссовок Air VaporMax.

Для новой коллаборации Ставрос выбрал канадского дизайнера Азару Раджаби, который работал интерном в бренде Damir Doma, Шиже Хе, китайского дизайнера из Нью-Йорка и выпускника Central Saint Martins Лиаму Джонсона, Паула Кановас и Ванбинга Хуанга. Каждый из этих дизайнеров использовал модель кроссовок VaporMax в качестве отправной точки для своих творений.

Чтобы сконструировать платье, которое дополняет образ, Дизайнер Шиже Хе использовал пластиковую упаковочную пленку, которая обычно используется для защиты мебели во время транспортировки. Что касается образа с капюшоном дизайнера Раджаби: он использовал перламутровую сетку из неопрена и текстурированный винил, а Лиам Джонсон играл с плавучестью и легкостью, использовав полупрозрачные ткани, которые имитировали облака.

Напомним, что совсем недавно NikeLab сотрудничал с экс-креативным директором Дома Givenchy — Риккардо Тиши. Дизайнер разработал обновленную версию культовых кроссовок Nike Air Max 97. Помимо этого, Тиши участвовал в открытии нового магазина NikeLab в мужском отделе универмага Bergdorf Goodman.

Подготовила: Екатерина Горбенко