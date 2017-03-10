Nike запустил революционную линейку одежды plus-size

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В июле прошлого года Nike опубликовал в Instagram снимок Паломы Елсессер, модели размера plus-size, и сопроводил фотографию советами о том, как подобрать правильный размер спортивного лифчика. Несмотря на то что мировой гигант спортивной одежды включил модель нестандартных форм в рекламную кампанию, отдельной линии продуктов, отвечающий потребностям людей, которые не попадают в стандартную размерную сетку, у него не было. До прошлой недели.

Включающая размеры от XL до XXXL, коллекция спортивной одежды plus-size вышла обширной и разнообразной. От фактически подходящей для ежедневной носки athleisure до специальных моделей для профессиональных занятий различными видами спорта, вещи представлены во множестве цветов и оттенков, от черного до ярких принтов. На данный момент Nike является единственной мировой спортивной маркой, представляющей экипировку для максимально широкого спектра покупателей, от нулевого размера до plus-size.

Подготовила Александра Даруга