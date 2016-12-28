Никки Минаж представила тизер документального фильма о себе

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Стало известно, что документальный фильм Nicki Minaj выйдет на экраны еще до окончания 2016 года – прямо в новогоднюю ночь.

Сегодня Ники Минаж представила первый тизер хроники, которая расскажет о закулисье последнего тура исполнительницы в 2015 году – The Pinkprint tour. В фильме также будет показана коллаборация Никки Минаж и Бейонсе с песней Feeling Myself.

Напомним, что совсем недавно ремейк Минаж на песню Рэя Срэммурда Black Beatles был назван одним из самых популярных треков года. За последнее время бывшая звезда обложек Dazed также выпустила собственную мобильную игру – The Empire.

Премьера документального фильма Nicki Minaj состоится в 22:30 по североамериканскому времени (15:30 по Украине) на BET.

Подготовила Анастасия Малая