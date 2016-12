Никки Минаж представила тизер документального фильма о себе

Стало известно, что документальный фильм Nicki Minaj выйдет на экраны еще до окончания 2016 года – прямо в новогоднюю ночь.

Сегодня Ники Минаж представила первый тизер хроники, которая расскажет о закулисье последнего тура исполнительницы в 2015 году – The Pinkprint tour. В фильме также будет показана коллаборация Никки Минаж и Бейонсе с песней Feeling Myself.

#BlackBarbies 🎀, we got you! EXCLUSIVE…this just in from Muva 💟 @nickiminaj! #PinkprintOnBET 💕12.31.16 @ 10P/9C! pic.twitter.com/icYJihPxTf

— BET (@BET) December 21, 2016