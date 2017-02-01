Николь Кидман и Кирстен Данст в трейлере «Роковое искушение»

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Николь Кидман, Кирстен Данст, Колин Фаррелл и Эль Фаннинг приняли участие в съемках новой экранизации режиссера Софии Копполы под названием «Роковое искушение». Напомним, наиболее известными фильмами Софии являются «Трудности перевода», «Мария-Антуанетта» и «Девственницы-самоубийцы».

Сюжет фильма разворачивается во время Гражданской войны в США в XIX веке, а именно на территории закрытого пансиона для девушек, который надежно спрятан от внешнего мира. Однажды проживающая в нем девушка во время прогулки находит раненого солдата в лесу и принимает решение спасти его. Однако, как только незнакомец попадает в пансионат, девушки поддаются роковому искушению. В широкий прокат лента выйдет уже в июне 2017 года.

Подготовила: Екатерина Горбенко