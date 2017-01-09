Николь Кидман, Риз Уизерспун и Зои Кравиц украсили обложку февральского журнала ELLE US

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Героинями февральского выпуска американского журнала ELLE стали одновременно четыре популярные актрисы, включая 49-летнюю Николь Кидман, звезду экранизации «Блондинка в законе» Риз Уизерспун, американскую актрису Зои Кравиц, а также Шейлин Вудли, сыгравшую роль Эми Юргенс в телесериале «Тайная жизнь американского подростка». В Объективе британского фотографа Алекси Любомирски Николь позирует в кожаном топе французского бренда Saint Laurent с глубоким декольте и брюками из денима. Для остальных актрис стилист Самира Наср подобрала более светлые наряды.

«Мне нравятся абсолютно разные люди, разных типажей: высокие, с формами или тощие супермодели. Во всем мире живет столько людей и мы должны уметь рассматривать их красоту в каждом, особенно сейчас, чем когда-либо», — говорит Риз Уизерспун об изменениях стандартов красоты журналистам ELLE.

Подготовила Екатерина Горбенко