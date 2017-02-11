Личности

Николь Кидман украсила февральскую обложку журнала The EDIT

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Лауреат премии «Оскар» 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме «Часы», обладательница премии BAFTA, трёх «Золотых глобусов», премии «Серебряный медведь» и премии «Сатурн» — Николь Кидман стала главной героиней февральского выпуска журнала The EDIT. На обложке канадская актриса позирует в белоснежном брючном комплекте испанского бренда Delpozo. Автор снимков — украинский фотограф Елена Емчук. Стилист — Трейси Тейлор, которая подобрала для Николь наряды таких брендов, как Jacquemus, Johanna Ortiz, Ellery и многих других.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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