Ногти, платья или макияж: что «продает» товар в VК

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В рамках заключительного дня Kiev Fashion Business Forum, который был нацелен на работу в сфере digital, выступила Наталья Якунина с лекцией на тему: «Новые возможности: как использовать товарные функции VK для публичных страниц». Руководитель VK Украина рассказала о самых важных принципах продвижения своего продукта. Редакция FW-Daily предлагает вашему вниманию самые главные тезисы лекции.

«Важной составляющей продвижения товара является карточка товара – четкое описание, фото и его стоимость».

«Страница VK имеет колоссальный потенциал: вы попадаете в ядро человека, а ближе контакта просто быть не может – это самый близкий контакт с пользователем».

«Для продвижения страницы VK доступно более 20 видов таргетинга от демографии до поведения пользователя. Одним из видов таргетинга являются дни рождения. Вы можете подарить купон или скидку, таким образом сумма чека увеличится на 25%. В свой день рождения человек готов потратить на себя больше, чем в любой другой день. Таргетинг поведения, который будет работать с пользователем в процессе ранжирования колоссально повышает покупки».

«Рекламные записи – самый доступный способ продвижения в сети. Скрытые записи – это наиболее эффективный инструмент в соц.сетях, который максимально нацеливается на аудиторию».

«Все задаются вопросом: какая картинка будет максимально эффективная для продвижения моего продукта? Вы не поверите, но ни платья, ни фото макияжа или что-то другое не работает так, как фото ногтей. Креатив даст больше конверсии, чем таргетинг, – он дает возможность зайти именно в те ниши, которые нужны».

«Ценовая политика по таргетингу от 1 до 125 гривен. Иногда таргетинг и вовсе может составлять всего 50 копеек, это не требует колоссальных ресурсов»

«Прямую рекламу бренд или сообщество осуществлять не может. Мы идем к тому, чтобы избавить контент от несанкционированной рекламы, но если контент релевантен – мы не часто влияем на это».

Подготовила Лилия Будзуляк