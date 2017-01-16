Ноты горького апельсина и лимона в аромате Dior Poison Girl

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Французский Дом Christian Dior представил новый аромат авторства Франсуа Демаши. В его состав вошел миндаль, сандал, сладкая ваниль, флердоранж, горький апельсин и лимон. Помимо этого, в Poison Girl вошел ключевой аромат — запах розы. Шлефом послужили гелиотроп и кашмеран. Лицом рекламного кампейна стала Камиль Роу, которая помимо фотосессии приняла участие в танцевальном проекте под названием «Poison Club», в котором Роу выступает в роли хореографа. Всего в пяти коротких эпизодах модель демонстрирует несколько как простых, так и более сложных танцевальных элементов, которым может научиться каждый желающий.

Подготовила Екатерина Горбенко