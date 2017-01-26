Новости моды

Новое — давно забытое старое: adidas перевыпускает классическую модель кроссовок

Juergen Teller’s campaign for Adidas Originals EQT
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Модели Лили Макменами, Лили Самнер, Сюзи Ленарс оказались в объективе Юргена Теллера для рекламной кампании Adidas EQT. Спортивный бренд переиздал модель кроссовок EQT, которая впервые была выпущена в 1990 году. На фотографиях передана атмосфера Берлина того времени. Это не первое сотрудничество Adidas и немецкого fashion-фотографа: ранее он работал над снимками для коллаборации Adidas Originals и бренда Alexander Wang. Напомнил, что в декабре 2016 года, во время Art Basel Miami, спортивный бренд презентовал видео «Original is never finished» под песню Фрэнка Синатра «My Way», которая совсем недавно появилась в сети. Теперь усилия бренда направлены на раскрутку легендарной модели 90-хх EQT.

Juergen Teller’s campaign for Adidas Originals EQT

Juergen Teller’s campaign for Adidas Originals EQT

Juergen Teller’s campaign for Adidas Originals EQT

Juergen Teller’s campaign for Adidas Originals EQT

Juergen Teller’s campaign for Adidas Originals EQT

Подготовила Янина Борисова

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