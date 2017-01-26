Новое — давно забытое старое: adidas перевыпускает классическую модель кроссовок

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Модели Лили Макменами, Лили Самнер, Сюзи Ленарс оказались в объективе Юргена Теллера для рекламной кампании Adidas EQT. Спортивный бренд переиздал модель кроссовок EQT, которая впервые была выпущена в 1990 году. На фотографиях передана атмосфера Берлина того времени. Это не первое сотрудничество Adidas и немецкого fashion-фотографа: ранее он работал над снимками для коллаборации Adidas Originals и бренда Alexander Wang. Напомнил, что в декабре 2016 года, во время Art Basel Miami, спортивный бренд презентовал видео «Original is never finished» под песню Фрэнка Синатра «My Way», которая совсем недавно появилась в сети. Теперь усилия бренда направлены на раскрутку легендарной модели 90-хх EQT.

Подготовила Янина Борисова