Новым креативным директором Azzaro стал Максим Симонс

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Максим Симонс стал новым креативным директором бренда Azzaro, основанного в Париже. До июля 2016 должность на протяжении 3-х лет занимали Альваро Кастехон и Арно Майар.

Француз Максим Симонс имеет отличный послужной список и богатый опыт: он стажировался в Elie Saab, Jean-Paul Gaultier, Balenciaga с Николя Жескьером, Cristian Dior с Джоном Гальяно и занимал должность креативного директора молодой марки Leonard. Также он создал собственный бренд Maxime Simoëns, которую дизайнер планирует развивать и дальше.

На новой должности Симонс будет возглавлять все линии бренда – ready-to-wear, haute couture и линию аксессуаров. Первую коллекцию для бренда Azzaro он продемонстрирует в июле на неделе высокой моды.

Подготовила Янина Борисовна