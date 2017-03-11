Новый финский концепт, который круче, чем стиль жизни «хюгге»

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Скандинавские страны давно задают глобальные тренды своими «особенными» концептами: пару месяцев назад все сходили с ума от hygge – датского слова, обозначающего «уютный стиль жизни» (какао, плед, вечера, проведенные дома за чтением книги, огонь в камине и т.д.), после – от шведского определения lagom, которое означает «не слишком много и не слишком мало», описывая идеальные пропорции чего-либо. Однако на днях Vogue отыскал еще один скандинавский концепт, который, как оказалось, уже давно завладел этим миром, но лишь финны сделали из явления четкий ритуал с собственным названием.

Узнали об этом благодаря появлению тематических эмодзи от финского министра иностранных дел, одним из которых стала фигурка Kalsarikännit. Этим словом называют такой вид досуга, как «выпивать дома, будучи одетым лишь в нижнее белье». Эвфемизм давно является частым сюжетом американских фильмов, модных съемок и реальных вечеров выходного дня для тысяч людей. Vogue сделал подборку легендарных фотосессий и фильмов, в которых мы встречаем Kalsarikännit – и в числе моделей, примеряющих этот концепт, оказалась даже Дарья Вербова. Что ж, вечером этого воскресенья, если вы решили провести его дома, вы будете не «ничего не делать», а займетесь Kalsarikännit.

Подготовила Александра Даруга