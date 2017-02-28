«Ну вот я и в Гарварде»: Рианна получила награду «Гуманитарий года»

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Премия имени Питера Гомеса «Гуманитарий года» вручается Гарвардом последние несколько десятилетий за выдающиеся заслуги в сфере благотворительности и социальной работы. Среди лауреатов прошлых лет — сын Мартина Лютера Кинга Мартин Лютер Кинг Младший, актриса Шэрон Стоун, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, дизайнер Томми Хильфигер, правозащитница Малала Юсуфзай и многие другие. Теперь к перечню этих имен добавилось имя уроженки Барбадоса и культовой современной исполнительницы Рианны.

Несмотря на то, что певица не имеет даже оконченного среднего образования, один из самых престижных университетов мира посчитал ее благотворительную деятельность достойной награды. Рианна оставила свой родной остров в возрасте 16 лет, однако там продолжала жить большая часть ее семьи. Чем большую популярность обретала певица, тем активнее она старалась привлечь внимание к проблемам своего дома — отсутствию адекватного доступа к образованию, проблемам здравоохранения. Она является основателем нескольких благотворительных проектов: в частности, Фонда Клары и Лайонела (названный в честь ее бабушки и дедушки), помогающий онкобольным, стипендиальной программы, благодаря которой подростки Барбадоса могут получить образование в США, и Believe Foundation, в рамках которой проводится ежегодный Diamond’s Ball, где собираются средства для лечения тяжелобольных детей.

На вручении награды певица выступила с речью. «Ну вот я и в Гарварде, — начала свой монолог Рианна. — Никогда не думала, что скажу это, но мне нравится». Исполнительница подчеркнула, что не ее состояние, а желание помогать стало движущей силой проектов, и к ним могут присоединиться все, вне зависимости от материального статуса. «Даже есть у тебя один доллар в кармане, ты можешь помочь другим», — сказала Рианна.

Подготовила Александра Даруга