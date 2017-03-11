Нужно ли бояться парабенов в составе косметики?

До сих пор нет прямых доказательств того, что парабены когда-либо вызвали негативные гормональные эффекты за 100 лет ежедневного использования миллиардами людей. До сих пор не было проведено исследования, доказывающего убедительную связь между использованием парабенов и негативных последствий для здоровья, кроме реакций в тех немногих несчастных людей с аллергией на консерванты. Многие исследования, пытающиеся найти причинную связь между использованием косметики с парабенами и раком молочной железы, пока не увенчались успехом. Исследования, в результате которых устанавливают связь между парабенами и эндокринными нарушениями в лабораторных условиях и на лабораторных животных, на самом деле часто не имеют ничего общего с тем, какой эффект вещества вызывают в организме человека. Неправильно принимать всерьез результат исследований в пробирке, где отдельные клетки обрабатывают непосредственно химическими веществами, и думать, что таким же будет эффект в живом организме. Так как химические вещества во время исследований в пробирке размещаются непосредственно на клетке, невозможно спрогнозировать, как они будут вести себя внутри сложного организма, содержащего биологические системы, который может блокировать, активировать и/или удалить химическое вещество, прежде чем оно достигнет соответствующих клеток внутри тела.Исследования в естественных условиях, демонстрирующие эстрогенность парабенов, проводились на животных, в первую очередь на крысах. Очевидно, что люди — не крысы и эти вещества действуют на нас иначе. Кроме того, на животных использовались очень большие дозы, в то время как в косметике парабены составляют очень малые концентрации (обычно меньше 0,3% от всего состава). Более того, подавляющее большинство исследований предусматривает употребление или инъекции парабенов, и лишь немногие из них посвящены использованию консервантов на коже.

Существует одно исследование о применении крема, содержащего 2% бутилпарабена, в котором добровольцы наносили его в течение недели. Несмотря на то, что в креме содержалось больше парабена, чем в обычном продукте (обычно менее 0,3%, как мы помним), ученые установили, что бутилпарабен «не оказывает кратковременного влияния на работу репродуктивных органов и щитовидную железу».

Небольшое количество парабенов, которые проникает через кожу, в основном превращается ферментами кожи в пара-гидроксибензойную кислоту — антиоксидант, обнаруженный во многих растениях и пищевых продуктах, который выводится из организма с мочой. Нет никаких доказательств того, что парабены накапливаются в организме. Небольшое количество интактных парабенов, по-видимому, способно проникать в ткань молочной железы, а в исследовании Darbre 2015 года возникает опасение, что эти парабены в определенных сочетаниях могут оказывать воздействие на раковые клетки молочной железы. Это кажется маловероятным, если мы вспомним, что знаем о других, гораздо более сильных эстрогенных химических веществах, с которыми регулярно сталкиваемся, таких как этинилэстрадиол и фитоэстрогены. Этинилэстрадиол, эстроген, обнаруженный в комбинированных оральных противозачаточных таблетках, примерно в 2 000 000 раз более эффективен, чем бутилпарабен, и даже в этом случае он едва ли увеличивает риск заболевания.

Альтернатива парабенам в составе косметики