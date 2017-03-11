Красота, Уход

Нужно ли бояться парабенов в составе косметики?

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Как часто вы ловили себя на мысли, что при упоминании paraben-free на этикетке продукта, бьюти-средство отправлялось к вам в корзину в разы быстрее, нежели любое из его соседей по полке? В последнее время парабенов стали бояться как огня, а органические продукты заняли внушительную нишу среди трендов на 2017 год. Но так ли страшны парабены, какими их рисуют? И если так, то почему консервант, который используется в 85% косметических средств, до сих пор не запретили на глобальном уровне? В одной из наиболее актуальных тем современной бьют-индустрии разбиралась Ксения Казенюк, автор онлайн-журнала Beauty Advisor.

Все чаще на этикетках косметики по уходу за кожей и мейкап-средствах встречаются надписи paraben-free, «натуральный продукт», «органический продукт». Действительно ли парабены так вредны, как нам внушили? Что они из себя представляют и как действуют? Действительно ли шум вокруг этих консервантов возник на пустом месте, частично ответила наука и, похоже, нам всем пора пересмотреть свои взгляды на косметику.

Парабены открыли еще в 1920 году.  На сегодняшний день это самый часто используемый консервант – они встречаются в составе 85% товаров. Их популярность обусловлена относительной дешевизной, эффективностью и совместимостью с многими продуктами.  За более 100 лет использования парабенов было зафиксировано лишь несколько малозначительных случаев аллергии, причинами которой чаще всего становилась раздраженная и поврежденная кожа. Парабены принадлежат к семейству консервантов, которые «контролируют» рост бактерий в косметике, еде, туалетных принадлежностях и фармацевтических препаратах. Это сложные эфиры пара-гидроксибензойной кислоты — химического вещества, содержащегося во многих фруктах и растениях (морковь, оливки, виноград, черника, земляника и другие). Наиболее часто в продукции используют метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен и бутилпарабен, а в продукты питания также добавляют многие другие с приставкой: изопропил-, изобутил-, пентил-, фетил-, бензин-. Разные парабены по-разному работают в различных условиях, поэтому часто вы их встретите в связке для усиления эффекта консерванта.

Почему парабены вдруг стали «плохими»?

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Это случилось за последние 10 лет благодаря нескольким неточным исследованиям. Так, в 1998 году профессор Рутледж обнаружил, что парабены воспринимаются как эстроген у крыс – то есть, они связываются с рецепторами эстрогена и, следовательно, воспринимаются организмом как женские половые гормоны. Чрезмерное воздействие эстрогенов способно спровоцировать развитие рака молочной железы и репродуктивные расстройства.

В 2004 году группа исследователей Darbre сообщила, что обнаружила парабены в 20 различных опухолях молочной железы. Эти исследования увеличили беспокойство по поводу консервантов до небывало высокого уровня, и различные здравоохранительные организации стали запрещать использование парабенов в продуктах личной гигиены. В Дании, например, с 2011 года запрещено их использование в продукции для новорожденных. Но, например, комиссия ЕС не запретила парабены, вместо этого ограничила их количество, в частности бутилпарабена и пропилпабарена.

В 2014 году эта же группа Darbre уточнила, что некоторые виды парабенов, используемых вместе, могут привести к быстрому росту клеток рака молочной железы в пробирке (культивированные вне человеческого тела).

Почему же их тогда не запретили?

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Большинство ученых и многие регулирующие органы не слишком беспокоятся по поводу парабенов. Если разобраться детальнее, то, начиная с самого первого исследования в 1998 году, выходит, что эти ингредиенты имеют очень слабо выраженное влияние. Это исследование проводили в пробирке на культивируемых клетках дрожжей, а также в естественных условиях на живых крысах. Тестируемые парабены (метил-, этил-, пропил- и бутил-) были признаны в тысячи миллионов раз слабее, чем эстрадиол, женский гормон. Бутилпарабен, который считается самым мощным парабеном, был в 10 000 раз слабее, чем эстрадиол в пробирке, и в 100 000 раз слабее при тестировании на крысах, в то время как самые слабые парабены (метилпарабен) были в 2 500 000 раз слабее гормона в пробирке и полностью неактивны для крыс. Стоит также отметить, что для исследования парабены вводили животным под кожу – совсем не так, как мы обычно используем косметику. Ни один из парабенов не был активен при скармливании крысам.
Исследования 2004 года были неточными во многих отношениях. В первую очередь, в нем сообщили об обнаружении парабенов в опухолях молочной железы без какого-либо сравнения с нормальной, не раковой тканью. Это довольно бессмысленно, ведь если парабены есть в обоих, можно предположить, что их наличие никак не связано с раком молочной железы.

В сопроводительном комментарии к исследованию говорилось о том, как оно подтвердило потенциальную связь между парабенами и раком молочной железы, но после посыпавшейся критики со стороны других ученых, авторы отступились от своих слов: «Нигде в рукописи не было сделано заявление о том, что наличие парабенов вызвало рак молочной железы, измерение соединений в ткани не дает никаких  доказательств причинно-следственной связи». К сожалению, ученые прокомментировали ситуацию через полгода после объявления результатов исследования, потому средства массовой информации встретили заявление без должного энтузиазма.

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До сих пор нет прямых доказательств того, что парабены когда-либо вызвали негативные гормональные эффекты за 100 лет ежедневного использования миллиардами людей. До сих пор не было проведено исследования, доказывающего убедительную связь между использованием парабенов и негативных последствий для здоровья, кроме реакций в тех немногих несчастных людей с аллергией на консерванты. Многие исследования, пытающиеся найти причинную связь между использованием косметики с парабенами и раком молочной железы, пока не увенчались успехом. Исследования, в результате которых устанавливают связь между парабенами и эндокринными нарушениями в лабораторных условиях и на лабораторных животных, на самом деле часто не имеют ничего общего с тем, какой эффект вещества вызывают в организме человека. Неправильно принимать всерьез результат исследований в пробирке, где отдельные клетки обрабатывают непосредственно химическими веществами, и думать, что таким же будет эффект в живом организме. Так как химические вещества во время исследований в пробирке размещаются непосредственно на клетке, невозможно спрогнозировать, как они будут вести себя внутри сложного организма, содержащего биологические системы, который может блокировать,  активировать и/или удалить химическое вещество, прежде чем оно достигнет соответствующих клеток внутри тела.Исследования в естественных условиях, демонстрирующие эстрогенность парабенов, проводились на животных, в первую очередь на крысах. Очевидно, что люди — не крысы и эти вещества действуют на нас иначе. Кроме того, на животных использовались очень большие дозы, в то время как в косметике парабены составляют очень малые концентрации (обычно меньше 0,3% от всего состава). Более того, подавляющее большинство исследований предусматривает употребление или инъекции парабенов, и лишь немногие из них посвящены использованию консервантов на коже.

Существует одно исследование о применении крема, содержащего 2% бутилпарабена, в котором добровольцы наносили его в течение недели. Несмотря на то, что в креме содержалось больше парабена, чем в обычном продукте (обычно менее 0,3%, как мы помним), ученые установили, что бутилпарабен «не оказывает кратковременного влияния на работу репродуктивных органов и щитовидную железу».

Небольшое количество парабенов, которые проникает через кожу, в основном превращается ферментами кожи в пара-гидроксибензойную кислоту — антиоксидант, обнаруженный во многих растениях и пищевых продуктах, который выводится из организма с  мочой. Нет никаких доказательств того, что парабены накапливаются в организме. Небольшое количество интактных парабенов, по-видимому, способно проникать в ткань молочной железы, а в исследовании Darbre 2015 года возникает опасение, что эти парабены в определенных сочетаниях могут оказывать воздействие на раковые клетки молочной железы. Это кажется маловероятным, если мы вспомним, что знаем о других, гораздо более сильных эстрогенных химических веществах, с которыми регулярно сталкиваемся, таких как этинилэстрадиол и фитоэстрогены. Этинилэстрадиол, эстроген, обнаруженный в комбинированных оральных противозачаточных таблетках, примерно в 2 000 000 раз более эффективен, чем бутилпарабен, и даже в этом случае он едва ли увеличивает риск заболевания.

Альтернатива парабенам в составе косметики

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Даже если вы стараетесь избегать парабенов «на всякий случай», то должны знать, что альтернативные им вещества имеют свои недостатки. Один из способов избежать использования парабенов — полностью отказаться от использования консервантов. Но все дело в том, что химики начали добавлять консерванты в продукты много десятилетий назад по веской причине. Соприкасаясь с воздухом, пальцами, спатулой, продукт вступает в контакт с воздухом, в содержащим и бактерии, и дрожжи, и плесень, которые живут и размножаются в продукте, представляя опасность даже тогда, когда вам кажется, что средство вроде пахнет еще нормально. Если вы нанесете зараженный продукт на кожу, эти микробы могут вызвать инфекции. Многие микробы также производят аллергены и раздражители, которые вызывают различные неприятные кожные реакции.

Еще одно решение — использование непарабенных консервантов, которые также вызывают ряд вопросов. Пока что нам мало известно о влиянии новых консервантов на здоровье, в то время как парабены использовали на протяжении почти 100 лет тысячи компаний. Это означает, что мы имеем довольно хорошее представление об их последствиях для здоровья, которые до сих пор были минимальными. С другой стороны, более новые консерванты используются не так долго и не прошли столько испытаний, поэтому их риски для здоровья (особенно долгосрочные) неизвестны. Альтернативные консерванты еще более спорные или менее эффективны: одна из основных причин популярности парабенов заключается в том, что они эффективны при очень низких концентрациях.

Природные консерванты часто являются раздражителями и аллергенами: эфирные масла, органические кислоты, формальдегид, например, могут вызвать больше негативных последствий или вовсе являются токсичными. Парабены на сегодняшний день являются наименее раздражающими и аллергенными консервантами на рынке с уровнем аллергии 0,5-1,7%, в то время как для других распространенных консервантов это число будет выше: формальдегид: 9% (США), 2-2,5% (Eur), квантериум 9% (США), 1% (Eur), диазолидинил мочевина: 2,7-3,7% (США), 0,5-1,5% (Eur), имидазолидинил мочевина: 2% (США), 1% (Eur), метилхлоризотиазолинон/метилизотиазолинон (MCI / MI) 2,3-2,9% (США), 2-2,5%.

Наше мнение: не поддаваться панике и фильтровать информацию. Если вы все же хотите ограничить использование косметики с парабенами, откажитесь о той, что содержит бутилпарабен и пропилпарабен, которые считаются более активными.

Литература:

«Эстрогенное исследование в пробирках и на крысах»: EJ Routledge, J Parker, J Odum, J Ashby & JP Sumpter, Toxicol Appl Pharmacol. 1998, 153, 12-19.

«Исследование опухолей молочной железы»: PD Darbre, A Aljarrah, WR Miller, NG Coldham, MJ Sauer & GS Pope, J Appl Toxicol. 2004, 24, 5-13.

 Комментарий к исследованию опухолей молочной железы, включая гипотезу рака молочной железы: PW Harvey & DJ Everett, Значение обнаружения сложных эфиров п-гидроксибензойной кислоты (парабены) в опухолях молочной железы человека, J Appl Toxicol. 2004, 24, 1-4.

Критика исследований Darbre 2004 года

R Golden & J Gandy, Комментарий к публикации Darbre et al. (2004), J Appl Toxicol. 2004, 24, 297-299 (автор ответ 299-301).

А. М. Джеффри и Г. М. Уильямс, Статья Дарбр и соавт. (2004) сообщает об измерении парабенов в 20 опухолях молочной железы человека, J Appl Toxicol. 2004, 24, 301-303 (автор ответ 303-304). 

C Flower, Наблюдения на бумаге, Dabre. (2004), J Appl Toxicol. 2004, 24, 304-305 (автор ответ 305-306). 

Критические обзоры вреда парабенов и эндокрина

R Golden, J Gandy & G Vollmer, Обзор эндокринной активности парабенов и последствия для потенциальных рисков для здоровья человека , Crit Rev Toxicol. 2005, 35, 435-458.

D Sasseville, M Alfalah & JP Lacroix, «Парабеноя» развенчана, или «Кто боится парабенов?», Дерматит 2015, 26, 254-9.

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Правда о личной гигиене: парабены в перспективе (10 частей)

Научная медицина. Мифы о раке молочной железы: нет, антиперспиранты не вызывают рак молочной железы

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 Просто о коже: настоящая правда о парабенах — не о чем волноваться 

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По материалам Labmuffin.com

Автор: Ксения Казенюк Beauty Advisor

Подготовила Анастасия Малая

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