О сумке Lady Dior напишут книгу

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Французский издательский дом Gallimard инициировал разработку новой книги, посвященной культовой сумке Lady Dior. В нее войдут несколько историй связанных с разработкой аксессуара, а также рассказы художников, которые создали лимитированную серию сумок «Dior Lady Art». Напомним, что в коллаборации принимали участие художники: Мэт Коллишоу, Ян Дэвенпорт, Даниэль Гордон, Крис Мартин, Джейсон Мартин, Мэттью Портер, а также британский художник и скульптор Марк Куинн.

Сотрудники Gallimard сообщили, что над книгой будет работать одновременно пять французских и три американских автора, включая Александра Максика — автора нескольких популярных романов, переведенных более чем на десяток языков, корреспондента New Yorker Адама Гопника, Энтони Марра, Коломба Шнека, Сесиль Гильбер, Камиля Лауренса и других.

Напомним, любимая сумка французской актрисы Марион Котийяр и певицы Рианны была разработана в середине 90-х креативным директором Джанфранко Ферре. Первой обладательницей этой сумки стала первая леди Франции мадам Ширак. Однако особую популярность данный аксессуар приобрел благодаря принцессе Диане, которая неоднократно появлялась с ней на публике. Сумка квадратной или слегка прямоугольной формы имеет стеганную или гладкую поверхность и фирменные короткие, полукруглые ручки. Единственным украшением на сумке являются металлические брелки в виде букв D,I,O,R либо длинный, съемный ремешок.

Подготовила: Екатерина Горбенко