Коллекции

Обилие кожи в коллекции Tod’s FW 17-18

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Еще в мае 2016 года дизайнер Алессандра Факкинетти, которая возглавляла марку Tod’s на протяжении трех лет, покинула свой пост. Так как быстро найти замену Алессандре руководству бренда не удалось, президент компании Tod’s S.p.А. Диего Делла Валле принял важное решение. Итальянский предприниматель поручил разработку новых коллекций дизайнерской команде марки, которая, в свою очередь, не растерялась и сумела представить уже вторую линию одежды для осенне-зимнего сезона.

Люксовый бренд Tod’s еще с 1920 года ориентирован на выпуск высококачественной обуви и аксессуаров из кожи, поэтому порядка 70% изделий в новой коллекции — это преимущественно кожаные юбки с перфорацией, плащи, куртки, рубашки, брюки, комбинезоны и корсеты. Команда дизайнеров приложила немало усилий при разработке верхней одежды. В новой коллекции были представлены тренчкоты черного и карамельного оттенка, двубортные пальто из темной телячьей кожи, а также пуховики с накладными карманами. Логическое продолжение коллекции — высокая кожаная и замшевая обувь: сапоги с широкой голенью, коричневые ботильоны со шнуровкой и обувь на плоской подошве более яркого красного оттенка.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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