Обнаженная Кристен Стюарт в фотосъемке для V magazine

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Первая американская актриса, удостоенная французской премии «Сезар», в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в драме «Зильс-Мария» — 26-летняя Кристен Стюарт приняла участие в специальной съемке для мартовского выпуска V magazine. В объективе fashion-фотографа Марио Тестино, Кристен позирует в нарядах французского Дома Chanel и Balenciaga, подобранных стилистом Паулом Ковако. Помимо этого, в новом выпуске глянцевого журнала появится большое интервью Кристен, в котором она делится впечатлениями о работе в немецким дизайнером Карлом Лагерфельдом.

«С самого начала нашего знакомства Карл научил меня быть самой собой, что особенно сложно если вы связаны с модной индустрией. Он невероятно добрый. И он непреодолимый и страстный художник. Я считаю, что мне очень повезло находиться рядом с таким человеком, как Карл», — поделилась с журналистами V magazine актриса.

Подготовила Екатерина Горбенко