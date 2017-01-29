Обувь из коллекции Giuseppe for Jennifer Lopez поступила в продажу

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В продажу поступила обувь из коллаборации поп-дивы Дженнифер Лопес и Джузеппе Занотти. О своем сотрудничестве они объявили еще в июле 2016, обещая удивить суперсовременной капсульной коллекцией. В долгожданную линейку под названием Giuseppe for Jennifer Lopez вошли шесть различных моделей обуви: от экстравагантных ботильонов с камнями до комфортных кроссовок на танкетке. Для певицы это первая коллаборация с известным брендом, тогда как Джузеппе ранее привлекал к совместному творчеству Ким Кардашьян, Джанет Джексон, Селену Гомес и Зейна Малика, но, как отмечает сам итальянский дизайнер, коллекция созданная с Джей Ло — одна из самых знаковых. Приобрести пару, которая обойдется в от $800 до $3000, можно в крупнейших универмагах — Saks Fifth Avenue и Nordstrom, а также в бутиках Giuseppe Zanotti.

Подготовила Янина Борисова