Объявлены имена ведущих 74-й ежегодной церемонии Золотой глобус

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Список знаменитостей, которые украсят собой торжественную церемонию, состоит из бывших номинантов и победителей звездной премии. Хотя их выход на сцену в этот раз не подразумевает получение золотой статуэтки, Дрю Бэрримор, Стив Карелл, Мэтт Дэймон, Виола Дэвис, Лора Дерн, Голди Хоун, Анна Кендрик, Николь Кидман, Бри Ларсон, Сиенна Миллер, Мэнди Мур, Эдди Редмэйн, Эми Шумер, Сильвестр Сталлоне и София Вергара выйдут на сцену, чтобы поздравить победителей и вручить им заслуженные трофеи.

Среди ведущих также будут и Приянка Чопра, Диего Луна, Джеффри Дин Морган, Тимоти Олифант, Крис Пайн, Зои Салдана, Джастин Теру, Мило Вентимилья и Риз Уизерспун.

Хозяином вечера станет американский актер и комик Джимми Фэллон, который, соответственно, проведет перед камерами наибольшее количество времени.

Напомним, что вручение премии Золотой глобус состоится уже 8 января.

Delighted to announce today's final batch of presenters at the 74th Golden Globe Awards: Nicole Kidman, Chris Pine, Eddie Redmayne, and @officialslystallone! Stay tuned for more announcements in the coming days…. A photo posted by Golden Globes (@goldenglobes) on Dec 30, 2016 at 2:55pm PST

We are pleased to announce @drewbarrymore, Matt Damon, @violadavis, and Milo Ventimiglia as presenters for the 74th Golden Globe Awards! A photo posted by Golden Globes (@goldenglobes) on Dec 30, 2016 at 10:24am PST

We are pleased to announce Laura Dern, Sienna Miller, @amyschumer, and @reesewitherspoon as presenters for the 74th Golden Globe Awards! A photo posted by Golden Globes (@goldenglobes) on Dec 30, 2016 at 2:45pm PST

Подготовила Анастасия Малая