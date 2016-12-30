Искусство, Культура, Личности

Объявлены имена ведущих 74-й ежегодной церемонии Золотой глобус

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Список знаменитостей, которые украсят собой торжественную церемонию, состоит из бывших номинантов и победителей звездной премии. Хотя их выход на сцену в этот раз не подразумевает получение золотой статуэтки, Дрю Бэрримор, Стив Карелл, Мэтт Дэймон, Виола Дэвис, Лора Дерн, Голди Хоун, Анна Кендрик, Николь Кидман, Бри Ларсон, Сиенна Миллер, Мэнди Мур, Эдди Редмэйн, Эми Шумер, Сильвестр Сталлоне и София Вергара выйдут на сцену, чтобы поздравить победителей и вручить им заслуженные трофеи.

Среди ведущих также будут и Приянка Чопра, Диего Луна, Джеффри Дин Морган, Тимоти Олифант, Крис Пайн, Зои Салдана, Джастин Теру, Мило Вентимилья и Риз Уизерспун.

Хозяином вечера станет американский актер и комик Джимми Фэллон, который, соответственно, проведет перед камерами наибольшее количество времени.

Напомним, что вручение премии Золотой глобус состоится уже 8 января.

 

Подготовила Анастасия Малая

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