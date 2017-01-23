Объявлены номинанты на премию «Оскар — 2017»

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26 февраля состоится долгожданная 89-я церемония награждения «Оскар». Традиционно за месяц до события жюри оглашает список номинантов. В этом году президент Американской академии киноискусств Шерил Бун Айзекс доверил озвучить список актерам Дженнифер Хадсон, Кену Ватанабэ, Бри Ларсон, режиссеру Джейсону Райтману и оператору Эмануэлю Любецки. На этот раз лента Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» оказалась в фаворитах грядущей церемонии. Экранизация получила 14 номинаций и побила рекорд фильма «Титаника».

Полный список номинантов на премию «Оскар-2017»

«Лучший фильм»:

«Ла-Ла Ленд» (La La Land)

«Лев» (Lion)

«Лунный свет» (Moonlight)

«Любой ценой» (Hell or High Water)

«Манчестер у моря» (Manchester by the Sea)

«Ограды» (Fences)

«По соображениям совести» (Hacksaw Ridge)

«Прибытие» (Arrival)

«Скрытые фигуры» (Hidden Figures) «Лучшая женская роль»: Эмма Стоун, «Ла-Ла Ленд»

Натали Портман, «Джеки»

Мерил Стрип, «Флоренс Фостер Дженкинс»

Изабель Юппер, «Она»

Рут Негга, «Любить» «Лучшая мужская роль»: Кейси Аффлек, «Манчестер у моря»

Дензел Вашингтон, «Ограды»

Райан Гослинг, «Ла-Ла Ленд»

Эндрю Гарфилд, «По соображениям совести»

Вигго Мортенсен, «Капитан Фантастик» «Лучшая мужская роль второго плана»: Махершала Али, «Лунный свет»

Джефф Бриджес, «Любой ценой»

Лукас Хеджес, «Манчестер у моря»

Дев Пател, «Лев»

Майкл Шеннон, «Под покровом ночи» «Лучшая женская роль второго плана»: Виола Дэвис, «Ограды»

Мишель Уильямс, «Манчестер у моря»

Наоми Харрис, «Лунный свет»

Николь Кидман, «Лев»

Октавия Спенсер, «Скрытые фигуры» «Лучший анимационный фильм»: «Жизнь кабачка»

«Зверополис»

«Красная черепаха»

«Кубо. Легенда о самурае»

«Моана» «Лучший оригинальный сценарий»: Йоргос Лантимос, Эфтимис Филиппоу — «Лобстер»

Кеннет Лонерган — «Манчестер у моря»

Майк Миллз — «Женщины ХХ века»

Дэмьен Шазелл — «Ла-Ла Ленд»

Тэйлор Шеридан — «Любой ценой» «Лучший адаптированный сценарий»: «Лунный свет»

«Лев»

«Ограды»

«Прибытие»

«Скрытые фигуры» «Лучший фильм на иностранном языке»: «Танна» ( Австралия)

«Тони Эрдманн» ( Германия)

«Моя земля» (Дания)

«Коммивояжер» ( Иран)

«Вторая жизнь Уве» ( Швеция) «Лучшая песня»: City of Stars (Ла-Ла Ленд)

Audition (The Fools Who Dream) (Ла-Ла Ленд)

How Far I’ll Go (Моана)

Can’t Stop the Feeling (Тролли)

The Empty Chair (История Джеймса Фоули) «Лучший саундтрек» «Лунный свет»

«Джеки»

«Лев»

«Ла-Ла Ленд»

«Пассажиры»

«Лучшая работа оператора»: Джеймс Лакстон, «Лунный свет»

Линус Сандгрен, «Ла-Ла Ленд»

Родриго Прието, «Молчание»

Грег Фрейзер, «Лев»

Брэдфорд Янг, «Прибытие»



«Лучшие костюмы»: «Джеки»

«Ла-Ла Ленд»

«Союзники»

«Фантастические твари и где они обитают»

«Флоренс Фостер Дженкинс» «Лучший режиссер»: Дени Вильнёв, «Прибытие»

Мэл Гибсон, «По соображениям совести»

Барри Дженкинс, «Лунный свет»

Кеннет Лонерган, «Манчестер у моря»

Дэмьен Шазелл, «Ла-Ла Ленд» «Лучший документальный фильм»: «Тринадцатая» / 13th

«О. Дж. Симпсон: Сделано в Америке» / O.J.: Made in America

«Море в огне» / Fire at Sea

«Я вам не негр» / I Am Not Your Negro

«Анимированная жизнь» / Life, Animated «Лучшие визуальные эффекты»: «Доктор Стрэндж»

«Изгой-один: Звездные войны»

«Книга джунглей»

«Кубо. Легенда о самурае»

«Пассажиры» Подготовила Екатерина Горбенко