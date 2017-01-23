Объявлены номинанты на премию «Оскар — 2017»

26 февраля состоится долгожданная 89-я церемония награждения «Оскар». Традиционно за месяц до события жюри оглашает список номинантов. В этом году президент Американской академии киноискусств Шерил Бун Айзекс доверил озвучить список актерам Дженнифер Хадсон, Кену Ватанабэ, Бри Ларсон, режиссеру Джейсону Райтману и оператору Эмануэлю Любецки. На этот раз лента Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» оказалась в фаворитах грядущей церемонии. Экранизация получила 14 номинаций и побила рекорд фильма «Титаника».
Полный список номинантов на премию «Оскар-2017»
«Лучший фильм»:
- «Ла-Ла Ленд» (La La Land)
- «Лев» (Lion)
- «Лунный свет» (Moonlight)
- «Любой ценой» (Hell or High Water)
- «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea)
- «Ограды» (Fences)
- «По соображениям совести» (Hacksaw Ridge)
- «Прибытие» (Arrival)
- «Скрытые фигуры» (Hidden Figures)
«Лучшая женская роль»:
- Эмма Стоун, «Ла-Ла Ленд»
- Натали Портман, «Джеки»
- Мерил Стрип, «Флоренс Фостер Дженкинс»
- Изабель Юппер, «Она»
- Рут Негга, «Любить»
«Лучшая мужская роль»:
- Кейси Аффлек, «Манчестер у моря»
- Дензел Вашингтон, «Ограды»
- Райан Гослинг, «Ла-Ла Ленд»
- Эндрю Гарфилд, «По соображениям совести»
- Вигго Мортенсен, «Капитан Фантастик»
«Лучшая мужская роль второго плана»:
- Махершала Али, «Лунный свет»
- Джефф Бриджес, «Любой ценой»
- Лукас Хеджес, «Манчестер у моря»
- Дев Пател, «Лев»
- Майкл Шеннон, «Под покровом ночи»
«Лучшая женская роль второго плана»:
- Виола Дэвис, «Ограды»
- Мишель Уильямс, «Манчестер у моря»
- Наоми Харрис, «Лунный свет»
- Николь Кидман, «Лев»
- Октавия Спенсер, «Скрытые фигуры»
«Лучший анимационный фильм»:
- «Жизнь кабачка»
- «Зверополис»
- «Красная черепаха»
- «Кубо. Легенда о самурае»
- «Моана»
«Лучший оригинальный сценарий»:
- Йоргос Лантимос, Эфтимис Филиппоу — «Лобстер»
- Кеннет Лонерган — «Манчестер у моря»
- Майк Миллз — «Женщины ХХ века»
- Дэмьен Шазелл — «Ла-Ла Ленд»
- Тэйлор Шеридан — «Любой ценой»
«Лучший адаптированный сценарий»:
- «Лунный свет»
- «Лев»
- «Ограды»
- «Прибытие»
- «Скрытые фигуры»
«Лучший фильм на иностранном языке»:
- «Танна» (Австралия)
- «Тони Эрдманн» (Германия)
- «Моя земля» (Дания)
- «Коммивояжер» (Иран)
- «Вторая жизнь Уве» (Швеция)
«Лучшая песня»:
- City of Stars (Ла-Ла Ленд)
- Audition (The Fools Who Dream) (Ла-Ла Ленд)
- How Far I’ll Go (Моана)
- Can’t Stop the Feeling (Тролли)
- The Empty Chair (История Джеймса Фоули)
«Лучший саундтрек»
- «Лунный свет»
- «Джеки»
- «Лев»
- «Ла-Ла Ленд»
- «Пассажиры»
«Лучшая работа оператора»:
- Джеймс Лакстон, «Лунный свет»
- Линус Сандгрен, «Ла-Ла Ленд»
- Родриго Прието, «Молчание»
- Грег Фрейзер, «Лев»
- Брэдфорд Янг, «Прибытие»
«Лучшие костюмы»:
- «Джеки»
- «Ла-Ла Ленд»
- «Союзники»
- «Фантастические твари и где они обитают»
- «Флоренс Фостер Дженкинс»
«Лучший режиссер»:
- Дени Вильнёв, «Прибытие»
- Мэл Гибсон, «По соображениям совести»
- Барри Дженкинс, «Лунный свет»
- Кеннет Лонерган, «Манчестер у моря»
- Дэмьен Шазелл, «Ла-Ла Ленд»
«Лучший документальный фильм»:
- «Тринадцатая» / 13th
- «О. Дж. Симпсон: Сделано в Америке» / O.J.: Made in America
- «Море в огне» / Fire at Sea
- «Я вам не негр» / I Am Not Your Negro
- «Анимированная жизнь» / Life, Animated
«Лучшие визуальные эффекты»:
- «Доктор Стрэндж»
- «Изгой-один: Звездные войны»
- «Книга джунглей»
- «Кубо. Легенда о самурае»
- «Пассажиры»
Подготовила Екатерина Горбенко