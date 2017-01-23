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Объявлены номинанты на премию «Оскар — 2017»

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26 февраля состоится долгожданная 89-я церемония награждения «Оскар». Традиционно за месяц до события жюри оглашает список номинантов. В этом году президент Американской академии киноискусств Шерил Бун Айзекс доверил озвучить список актерам Дженнифер Хадсон, Кену Ватанабэ, Бри Ларсон, режиссеру Джейсону Райтману и оператору Эмануэлю Любецки. На этот раз лента Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» оказалась в фаворитах грядущей церемонии. Экранизация получила 14 номинаций и побила рекорд фильма «Титаника».

Полный список номинантов на премию «Оскар-2017»

«Лучший фильм»:

  • «Ла-Ла Ленд» (La La Land)
  • «Лев» (Lion) 
  • «Лунный свет»  (Moonlight)
  • «Любой ценой»  (Hell or High Water)
  • «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea)
  • «Ограды» (Fences)
  • «По соображениям совести» (Hacksaw Ridge)
  • «Прибытие» (Arrival)
  • «Скрытые фигуры» (Hidden Figures)

«Лучшая женская роль»:

  • Эмма Стоун, «Ла-Ла Ленд»
  • Натали Портман, «Джеки»
  • Мерил Стрип, «Флоренс Фостер Дженкинс»
  • Изабель Юппер, «Она»
  • Рут Негга, «Любить»

«Лучшая мужская роль»:

  • Кейси Аффлек, «Манчестер у моря»
  • Дензел Вашингтон, «Ограды»
  • Райан Гослинг, «Ла-Ла Ленд»
  • Эндрю Гарфилд, «По соображениям совести»
  • Вигго Мортенсен, «Капитан Фантастик»

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«Лучшая мужская роль второго плана»:

  • Махершала Али, «Лунный свет»
  • Джефф Бриджес, «Любой ценой»
  • Лукас Хеджес, «Манчестер у моря»
  • Дев Пател, «Лев»
  • Майкл Шеннон, «Под покровом ночи»

«Лучшая женская роль второго плана»:

  • Виола Дэвис, «Ограды»
  • Мишель Уильямс, «Манчестер у моря»
  • Наоми Харрис, «Лунный свет»
  • Николь Кидман, «Лев»
  • Октавия Спенсер, «Скрытые фигуры»

«Лучший анимационный фильм»:

  • «Жизнь кабачка» 
  • «Зверополис»
  • «Красная черепаха»
  • «Кубо. Легенда о самурае»
  • «Моана»

«Лучший оригинальный сценарий»:

  • Йоргос Лантимос, Эфтимис Филиппоу  «Лобстер»
  • Кеннет Лонерган  «Манчестер у моря»
  • Майк Миллз  «Женщины ХХ века»
  • Дэмьен Шазелл  «Ла-Ла Ленд»
  • Тэйлор Шеридан  «Любой ценой»

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«Лучший адаптированный сценарий»:

  • «Лунный свет»
  • «Лев»
  • «Ограды»
  • «Прибытие»
  • «Скрытые фигуры»

«Лучший фильм на иностранном языке»:

  • «Танна» (Австралия)
  • «Тони Эрдманн» (Германия)
  • «Моя земля» (Дания)
  • «Коммивояжер» (Иран)
  •  «Вторая жизнь Уве» (Швеция)

«Лучшая песня»:

  • City of Stars (Ла-Ла Ленд)
  • Audition (The Fools Who Dream) (Ла-Ла Ленд)
  • How Far I’ll Go (Моана)
  • Can’t Stop the Feeling (Тролли)
  • The Empty Chair (История Джеймса Фоули)

«Лучший саундтрек»

  • «Лунный свет»
  • «Джеки»
  • «Лев»
  • «Ла-Ла Ленд»
  • «Пассажиры»

«Лучшая работа оператора»:

  • Джеймс Лакстон, «Лунный свет»
  • Линус Сандгрен, «Ла-Ла Ленд»
  • Родриго Прието, «Молчание»
  • Грег Фрейзер, «Лев»
  • Брэдфорд Янг, «Прибытие»


«Лучшие костюмы»:

  • «Джеки»
  • «Ла-Ла Ленд»
  • «Союзники»
  • «Фантастические твари и где они обитают»
  • «Флоренс Фостер Дженкинс»

«Лучший режиссер»:

  • Дени Вильнёв, «Прибытие»
  • Мэл Гибсон, «По соображениям совести»
  • Барри Дженкинс, «Лунный свет»
  • Кеннет Лонерган, «Манчестер у моря»
  • Дэмьен Шазелл, «Ла-Ла Ленд»

«Лучший документальный фильм»:

  • «Тринадцатая» / 13th
  • «О. Дж. Симпсон: Сделано в Америке» / O.J.: Made in America
  • «Море в огне» / Fire at Sea
  • «Я вам не негр» / I Am Not Your Negro
  • «Анимированная жизнь» / Life, Animated

«Лучшие визуальные эффекты»:

  • «Доктор Стрэндж»
  • «Изгой-один: Звездные войны»
  • «Книга джунглей»
  • «Кубо. Легенда о самурае»
  • «Пассажиры»

Подготовила Екатерина Горбенко

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