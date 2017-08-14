Очарованная Бруно Марсом: Зендая в новом клипе на песню Versace on the Floor

Versace on the Floor — наверняка самая популярная песня, когда-либо созданная в честь бренда Versace. Название итальянского модного Дома все чаще звучит в репертуаре рэп-исполнителей, а некоторые посвящают бренду весь трек, как, например, музыкант Migos. К слову, клип на песню Versace может похвастаться 22 миллионами просмотров на YouTube.

Среди многих креативный директор марки выделила романтичную песню Бруно Марса Versace on the Floor. Спустя несколько месяцев после релиза Донателла Версаче дала смелый ответ, исполнив трек вместе со своими моделями. 60-секундный ролик появился в Instagram-аккаунте дизайнера. Таким образом она поздравила Бруно Марса с 4 платиновыми синглами за прошлый год.

Теперь музыкант готов представить свое визуальное виденье песни. Бруно выпустил музыкальный клип, где передать атмосферу сексуального напряжения удалось не только за счет нарядов от Versace, но и с помощью постановки. Начинается видео с момента, когда Бруно с актрисой и певицей Зендаей встречаются в коридоре роскошного отеля и заходят в разные номера. На протяжении всего ролика Бруно играет на рояле, а Зендая в соседней комнате наслаждается его музыкой через стену. Обрывается видео на том, что Зендая, дослушав песню, стучится в двери номера Бруно.

У кого версия лучше — у Донателлы или Бруно — решать вам.

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