Ода color blocking в коллекции Фарелла Уильямса для Adidas Originals

Спортивный бренд Adidas Originals продолжает серию успешных коллабораций. Например, в прошлом месяце была представлена линия авторства Александра Вэнга, в которой он воспевал стиль athleisure и рейв-культуру. На этот раз бренд сотрудничает с исполнителем Фареллом Уильямсом – их совместная коллекция вышла сегодня.

Коллекция Фарелла выглядит яркой и многогранной. В новой капсуле представлена не только спортивная обувь: здесь мы видим полную экипировку для теннисного корта. Яркие пиджаки, шорты, напульсники и сникерсы, сделанные из кабельных жгутов, – каждое изделие создано с соблюдением принципа color blocking.

Даже на полотенце Adidas Originals x Pharrell Williams встречаются сразу четыре цвета – красный, синий, голубой и желтый. Минималистская обстановка, в которой снят лукбук, только подчеркивает сочность и приятную цветовую гамму коллаборации

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