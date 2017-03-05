Коллекции

Ода женственности в коллекции Elie Saab FW 17-18

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Перед началом нового шоу ливанский дизайнер Эли Сааб признался, что в процессе разработки осенне-зимней коллекции вдохновился «фантастическим балетом» в двух актах композитора Адольфа Адана под названием «Жизель». Балет рассказывает о девушке-крестьянке, которая умерла на руках своей матери от любовного потрясения и разбитого сердца. Во втором акте постановки появляются призрачные вилисы — невесты, умершие до свадьбы. О них сам Генрих Гейне пишет в своем рассказе следующее: «Одетые в подвенечные платья, увенчанные цветами… неодолимо прекрасные пляшут вилисы при свете месяца, пляшут тем страстнее и быстрее, чем больше чувствуют, что данный им для пляски час истекает, и они снова должны сойти в свои холодные, как лёд, могилы…».

Эли Сааб взял за основу темную палитру фиолетового, черного и насыщенно-синего оттенка с вкраплением бледно-розового цвета. Образ балерин вдохновил Сааба на создание пышных силуэтов, с бархатными, меховыми и ажурными деталями. Коллекция включила в себя длинные наряды с фирменной для марки Elie Saab детализированной вышивкой, цветочную аппликацию, струящиеся юбки с оборками, а также полупрозрачные топы из тюля с баской. Изящные фасоны контрастируют с более брутальной верхней одеждой из кожи и бархата. Возможно, уже вскоре несколько женственных образов мы сможем увидеть на красной, ковровой дорожке Канского фестиваля.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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