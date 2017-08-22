Одежда сможет предотвращать кожные заболевания

Современная одежда призвана удивлять не только применением оригинальных техник в дизайне и пошиве, но и функциональностью. Восемь ученых из коммерческих организаций и научно-исследовательских институтов Бельгии, Португалии, Германии, Финляндии и Испании при поддержке Центра нанотехнологий и интеллектуальных материалов в Португалии объединились ради проекта SKHINCAPS. Известно, что на его поддержку было выделено 3,3 млн евро.

Совместно они разработали одежду, которая сможет предотвратить кожные заболевания. По мнению ученых, эти вещи предназначены людям, склонным к кожным инфекциям, с хронической экземой, диабетом, страдающим от стресса, пожилым.

Чтобы добиться желаемых результатов, в тканевые волокна вплетаются нанокапсулы с концентрированными эфирными маслами. К одежде они крепятся за счет ковалентной химической связи, которая является самой прочной в природе, поэтому одежду можно смело стирать. Капсулы способны реагировать на изменения окружающей среды и в случае появления на коже инфекций или недоброжелательных бактерий выдают содержимое наружу.

Когда новинка поступит в продажу, пока неизвестно.

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