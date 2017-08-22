Новости моды

Одежда сможет предотвращать кожные заболевания

Иванна Петрович
HangingLaundry

Современная одежда призвана удивлять не только применением оригинальных техник в дизайне и пошиве, но и функциональностью. Восемь ученых из коммерческих организаций и научно-исследовательских институтов Бельгии, Португалии, Германии, Финляндии и Испании при поддержке Центра нанотехнологий и интеллектуальных материалов в Португалии объединились ради проекта SKHINCAPS. Известно, что на его поддержку было выделено 3,3 млн евро.

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Совместно они разработали одежду, которая сможет предотвратить кожные заболевания. По мнению ученых, эти вещи предназначены людям, склонным к кожным инфекциям, с хронической экземой, диабетом, страдающим от стресса, пожилым.

Чтобы добиться желаемых результатов, в тканевые волокна вплетаются нанокапсулы с концентрированными эфирными маслами. К одежде они крепятся за счет ковалентной химической связи, которая является самой прочной в природе, поэтому одежду можно смело стирать. Капсулы способны реагировать на изменения окружающей среды и в случае появления на коже инфекций или недоброжелательных бактерий выдают содержимое наружу.

Когда новинка поступит в продажу, пока неизвестно.

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