Один дома: что делать в Киеве на новогодние праздники

Все шампанское выпито, бенгальские огни сожжены дотла, а остатки салатов надежно спрятаны в холодильник. Если еще вчера на улицах города было не протолкнуться, то уже сегодня Киев опустеет и пробудет таким еще ближайшие несколько недель. Кто на лыжи, кто на море, а кто просто подальше от городской суеты – отпраздновав Новый год, все стремятся наконец сменить обстановку и набраться сил на выполнение всех предпраздничных обещаний. Но что делать, если, по какой-то причине, у вас в руках нет билета в другой конец мира, и первые выходные года предстоит провести в Киеве? Редакция FW-Daily собрала все самые интересные события ближайшей недели.

Новогодний бранч в DAILY FISH CAFÉ

К приходу гостей организаторы обещают наваристую уху из 3-х видов рыб и welcome-drink – бокал итальянского игристого. В ресторане будет действовать специальное новогоднее меня по демократичной цене, а украшением вечера станет живой фортепианный концерт.

Место: DAILY FISH CAFÉ, ул. Большая Васильковская, 48

День: 1 января, воскресенье

Время: с 15.00 до 20.00

CHINESE HANGOVER в Китайском привете

Организаторы считают, что сама уместная еда с похмелья – китайская. В программе также: целебные настойки со змеями, китайское пиво Tsingtao, японский крафт Kyoto, тайский лагер Chang, украинский Varvar, односолодовые тайваньские, японские и индийские виски, коктейли, основа которых настаивается на лонгане, лемонграссе, листьях каффир лайма и карри.

Место: Китайский привет, Ивана Франко, 7

День: 1 января, воскресенье

Время: с 15.00

Новогодний стречинг в IZONE

Девиз вечера – важно запустить себя лучшего в Новый год. В программе: звуковая медитация, акро-йога, стречинг, релаксация на массажных столах, интерактивные игры и развивающее кино.

Место: IZONE, ул. Набережно-Луговая, 8

День: 1 января, воскресенье

Время: 18.00 – 19.30

The Day After в Keller Bar

Продолжение праздника на вечеринке New Year: The Day After в Keller Bar. Играют: Electrolla, Dee Maa, Dima EKB, Pledov.

Место: Keller Bar, ул. Верхний Вал, 10

День: 1 января, воскресенье

Время: с 19.00

Цена: 100 UAH

Концерт Ляпис-98

«Космический Цирк Аутсайдеров. Легендарные. Невероятные. «Ты кинула» и самые душевные песни «А-У», «Метелица», «Яблони» , «Капитал», «»Раинька» и другие — праздник продолжается», — рассказывают организаторы. Главная группа Белоруси снова на сцене со своими лучшими хитами.

Место: клуб Bel Etage, ул. Шота Руставели, 16а

День: 1 января, воскресенье

Время: 20.00 – 23.00

«Щелкунчик» на льду

Для любителей сказок – персонажи любимого всеми произведения Э. Т. А. Гофмана оживут на ледовой арене Дворца спорта под музыку П. Чайковского, М. Равеля, А. Адана, Л. Минкуса и В. Моцарта. 25 профессиональных фигуристов — участников популярных мировых ледовых шоу с разных уголков мира, 100 ярких костюмов, специально сшитых для национального шоу, и высококачественная работа постановочной команды откроет волшебный мир сказки, в которую поверят и дети, и взрослые.

Место: Дворец Спорта, пл. Спортивная, 1

День: 2 января, понедельник

Время: 11.00

Билеты на Kontramarka.ua

История философии за 120 минут

Для тех, кто в прямом смысле слова хочет начать новый год с новых мыслей. Вся философия за 120 минут: от пещер и греков до коммунизма и структурализма.

Место: Культурный Проект, ул. Пушкинская, 31

День: 2 января, понедельник

Время: 17.00 – 20.00

Цена: 300 грн

New Year Breaks в Keller Bar

В этот вечер играют R3YAND, STELMAKH, BUZZKEEPER, DUBLINJAH, SASHA DOG.

Место: Keller Bar, ул. Верхний Вал, 10

День: 2 января, понедельник

Время: с 23.00

Цена: 50-70 UAH

Попи, Мєнти, Бабло, Баби (18+)

Саркастическое представление в стиле «треш» от Максима Голенко и Дикого Театра. Для тех, кто захочет приобщиться к прекрасному.

Место: Atlas, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41

День: 3 января, вторник

Время: 19.00 – 22.00

Цена: 120-350 UAH

Christmas on Street Jazz

В программе вечные новогодние хиты Let it Snow, This Christmas, Jingle Bells, Santa Claus is Comming to Town, Bei mir Bist Du Schein, All i want for Christmas is you, Santa Baby в аранжировке джазбенда Urban Gypsy.

Место: клуб Bel Etage, ул. Шота Руставели, 16а

День: 4 января, среда

Время: 20.00 – 23.00

История литературы за 120 минут

Ровно два часа на то, чтобы пробежать от Древней Греции до послевоенной Америки, разобраться в «Одиссее» Гомера и «Превращении» Кафки, сложить впечатление о лирике Сапфо и эмоциональных колебаниях Байрона, разгадать загадку Шекспира и прожить испанскую фиесту Хемингуэя.

Место: Культурный Проект. ул, Пушкинская, 31

День: 5 января, четверг

Время: 17.00 – 20.00

Цена: 300 грн

Shuffle в клубе Otel’

Для тех, кто предпочитает отпраздновать Рождество вне дома. Играют: The Kyx, Mokri Dereva, Gnatenko, Konakov, Unyoun, Lowt, Rachel Zukerman.

Место: Otel’, ул. Нижнеюрковская, 31

День: 7 января, суббота

Время: с 23.00

100% Rock-n-roll в клубе BelEtage

В честь Дня рождения Элвиса Пресли нас ждут лучшие хиты и зажигательные танцы. На один вечер музыка перенесет нас на полвека назад в эпоху ярких 50-х.

Место: клуб Bel Etage, ул. Шота Руставели, 16а

День: 8 января, воскресенье

Время: 19.00 – 21.00

Билеты на concert.ua

Подготовила Анастасия Малая