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Одиннадцать брендов «переодели» Санта-Клауса в модные наряды

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Западный мир вовсю отмечает Рождество. Нам еще придется подождать праздничных выходных, семейных встреч, застолий и чудесной атмосферы, но стоит заранее начать работу над своим новогодним настроением. Для сайта WWD несколько известных брендов и модных иллюстраторов подготовили свои варианты видения традиционной шапки Санта-Клауса. Здесь вы не найдете ее в классическом красно-белом решении: дизайнеры представляют символ Нового года волшебным цветочным венком, ювелирной тиарой, вязаным космическим скафандром и еще десятком оригинальных вариаций. Листайте подборку, она точно подарит вам немного вдохновения в суматохе и стрессе последних рабочих дней.

Синтия Сакаи, дизайнер итальянского ювелирного бренда Vita Fede
Синтия Сакаи, дизайнер итальянского ювелирного бренда Vita Fede
Шапка от ювелирного бренда Ericsson Beamon, основанного в 80-хх годах прошлого века семейной парой Эрика и Кармен Эрикссон
Шапка от ювелирного бренда Ericsson Beamon, основанного в 80-хх годах прошлого века семейной парой Эрика и Кармен Эрикссон
Аудра Даниэл Нойс, бренд Audra
Аудра Даниэл Нойс, бренд Audra
Кьяра Ферраньи (блог The Bond Salad)
Кьяра Ферраньи (блог The Bond Salad)
Дэвид Харт, дизайнер американского бренда мужской одежды
Дэвид Харт, дизайнер американского бренда мужской одежды
Практичная шапка от бренда Nautica
Практичная шапка от бренда Nautica
Шапка от Ракель Аллегры, молодого дизайнера CFDA
Шапка от Ракель Аллегры, молодого дизайнера CFDA
"Шапка" от ильменского обувного бренда Aquatalia
«Шапка» от итальянского обувного бренда Aquatalia
Наряд Санта Клауса от Blumarine
Наряд Санта Клауса от Blumarine
Таддеус О'Нил, основатель американского бренда, признанного в 2015 "Самым перспективным брендом года" по версии CFDA/Vogue Fashion Fund
Таддеус О’Нил, основатель американского бренда, признанного в 2015 «Самым перспективным брендом года» по версии CFDA/Vogue Fashion Fund
Монохромный вариант от Ребекки Минкофф
Монохромный вариант от Ребекки Минкофф

Подготовила Александра Даруга

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