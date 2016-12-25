Одиннадцать брендов «переодели» Санта-Клауса в модные наряды

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Западный мир вовсю отмечает Рождество. Нам еще придется подождать праздничных выходных, семейных встреч, застолий и чудесной атмосферы, но стоит заранее начать работу над своим новогодним настроением. Для сайта WWD несколько известных брендов и модных иллюстраторов подготовили свои варианты видения традиционной шапки Санта-Клауса. Здесь вы не найдете ее в классическом красно-белом решении: дизайнеры представляют символ Нового года волшебным цветочным венком, ювелирной тиарой, вязаным космическим скафандром и еще десятком оригинальных вариаций. Листайте подборку, она точно подарит вам немного вдохновения в суматохе и стрессе последних рабочих дней.

Подготовила Александра Даруга