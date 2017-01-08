Личности

«Одна из самых переоцененных актрис Голливуда»: Дональд Трамп отреагировал на критику Мэрил Стрип

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В своей речи на церемонии вручения наград «Золотой глобус», всемирно известная актриса Мэрил Стрип выступила с критикой в адрес нового президента США Дональда Трампа. Стрип высказалась корректно и обтекаемо, так ни разу напрямую и не назвав имени Трампа, однако стало очевидно: в своем выступлении актриса упомянула случай, когда Дональд, тогда еще кандидат в президенты, спародировал репортера New York Times Сержа Ковалески, посмеявшись над его инвалидностью.

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Естественно, один из самых активных пользователей социальных сетей среди политического Олимпа не заставил долго ждать своей реакции. В 5 утра по американскому времени (как поклонники, так и недоброжелатели Дональда уже хорошо знают время, когда тот просыпается и проверяет новости), президент ответил актрисе в Twitter гневной тирадой. В своих твитах он назвал Стрип «одной из самых переоцененных актрис Голливуда», которая с ним не знакома, но «берется судить». Насчет эпизода с пародией журналиста, Дональд попытался оправдаться, сказав, что «не смеялся над репортером, а просто продемонстрировал ему, насколько неправдивый материал он написал». Судя по дальнейшей реакции пользователей Twitter, большинство осталось в этом споре на стороне Мэрил Стрип.

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«Когда понимаешь, что человек, использующий имя Мэрил Стрип и слово «переоцененный» в одном предложении, является твоим президентом»

Подготовила Александра Даруга

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