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Оливье Рустен разработал дизайн марок для фанцузской почтовой службы

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Для разработки ежегодной коллекции марок и штампов, приуроченных ко дню святого Валентина, французская почтовая служба привлекла креативного директора французского Дома Balmain Оливье Рустена. Проект, выполненный дизайнером, приобрел архитектурных, барочный стиль, а также пастельные оттенки с контрастными полосами черно-белых цветов.

Помимо этого, на изображениях нарисованы оранжевые и желтые орхидеи, которые сочетаются с декадентскими элементами, которые задействовал Рустен в своей коллекции S/S’17. Разработанные марки поступят в продажу с 23 января и будут доступны к покупке во всех французских почтовых отделениях, а также в интернете.

 

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Подготовила Екатерина Горбенко

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