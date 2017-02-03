Оливия Палермо в новом кампейне ювелирного бренда Piaget

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Обаятельная итало-американская модель и актриса Оливия Палермо стала лицом ювелирной марки Piaget. Звезда стристайл-отчетов продемонстрировала яркую коллекцию украшений с драгоценными камнями. На снимках Оливия позирует в золотом кулоне с подвеской, в фактурных браслетах, а также в элегантных кольцах. Помимо фотосъемки, Палермо приняла участие в записи короткого видеоролика, в котором также снимается ее возлюбленный Йоханнес Хьюбл.

«Цвет — это то, чем я наслаждаюсь в жизни. Мне нравится, что в новой коллекции были задействованы яркие цветовые акценты, — объясняет Оливия. — Я думаю, в новой коллекции каждая девушка сможет найти что-то свое. Любое изделие придаст ей изысканности и уверенности в себе».

Подготовила: Екатерина Горбенко