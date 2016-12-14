Онлайн-издание Models.com назвал имена лучших моделей года

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Ежегодно авторитетный онлайн-портал Models.com составляет список самых лучших моделей года. Предварительно список разделяют на две категории. В первой — результаты голосования 250 ведущих инсайдеров модной индустрии. Во второй — результаты выбора читателей онлайн-издания. Первую строчку и звание «Модель года», по мнению профессионалов, заняла 20-летняя американская модель Белла Хадид. Вторую — Линейзи Монтеро, сделавшая головокружительный карьерный взлет в прошлом сезоне.

В ходе голосования зрителей, «Моделью года» была названа Кендалл Дженер. Второе место, по мнению читателей, досталось Джиджи Хадид.«Лучшей знаменитостью в роли модели» стала британская топ-модель Кара Делевинь, а «Звездой социальных сетей» — Эмили Ратаковски. «Прорыв года» был присужден американке Грейс Элизабет.

С полным списком имен можно ознакомиться на сайте Models.com.

Подготовила Екатерина Горбенко