Организация по защите прав животных PETA стала миноритарным акционером бренда LOUIS VUITTON

Организация People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) стала миноритарным акционером французского производителя товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA. Организация намерена оказать давление на LVMH для того, чтобы остановить использование шкур экзотических животных. Причиной приобретения акций LVMH также послужило расследование на крокодиловой ферме во Вьетнаме, где происходили массовые, зверские убийства крокодилов, которых специально выращивали для добычи кожи. PETA заявила, что процесс, используемый одной из ферм, поставляющих кожу бренду Louis Vuitton, является негуманным.

Директор LVMH по окружающей среде, Сильви Бернар, в свою очередь ответил, что с 2014 года продукция вьетнамских крокодиловых ферм не закупалась. Тем не менее организация PETA неудовлетворена ответом LVMH. Теперь, благодаря приобретению акций, сотрудники организации по защите прав животных намерены повлиять на политику бренда изнутри. Напомним, что PETA была создана в США в 1980 году. На данный момент организация также владеет акциями Hermes и Prada.

Подготовила Екатерина Горбенко