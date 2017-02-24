«Оскар» 2017: Победители и гости

Сегодня ночью в пространстве Dolby Theatre в Лос-Анджелесе состоялась 89-я церемония вручения кинопремии «Оскар» 2017. Традиционно на несколько часов звездное мероприятие приковало к себе многочисленное внимание зрителей со всего мира. В этом году лидером по числу номинаций стал музыкальный фильм «Ла-Ла Ленд», который участвовал в рекордных 14 категориях, включая номинацию «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер» и «Лучшая актриса».

Напомним, столько же номинаций в истории «Оскара» было лишь у картины «Все о Еве» в 1951-м и у «Титаника» в 1997-м. Однако экранизация Дэмьена Шазелла одержала победу лишь в четырех категориях из четырнадцати. «Лучший фильмом» был назван «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса, «Лучшей актрисой» — Эмма Стоун, а «Лучшим актером» — Кейси Аффлек, сыгравший роль в картине «Манчестер у моря».

Своим появлением на красной дорожке порадовала: Николь Кидман, котора предпочла наряд от бренда Armani Privé, Дакота Джонсон в длинном платье нежно-желтого оттенка марки Gucci, Мишель Уильямс в платье Louis Vuitton, американский певец Фаррелл Уильямс, Скарлетт Йоханссон, Холли Берри, Ширли Маклейн, Хейли Стайнфелд, Крис Эванс, Джейми Дорнан, Гаэль Гарсиа Берналь, Сэмюэл Л. Джексон и многие другие.