«Оскар» 2017: Победители и гости

Сегодня ночью в пространстве Dolby Theatre в Лос-Анджелесе состоялась 89-я церемония вручения кинопремии «Оскар» 2017. Традиционно на несколько часов звездное мероприятие приковало к себе многочисленное внимание зрителей со всего мира. В этом году лидером по числу номинаций стал музыкальный фильм «Ла-Ла Ленд», который участвовал в рекордных 14 категориях, включая номинацию «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер» и «Лучшая актриса».
Напомним, столько же номинаций в истории «Оскара» было лишь у картины «Все о Еве» в 1951-м и у «Титаника» в 1997-м. Однако экранизация Дэмьена Шазелла одержала победу лишь в четырех категориях из четырнадцати. «Лучший фильмом» был назван «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса, «Лучшей актрисой» — Эмма Стоун, а «Лучшим актером» — Кейси Аффлек, сыгравший роль в картине «Манчестер у моря».
Своим появлением на красной дорожке порадовала: Николь Кидман, котора предпочла наряд от бренда Armani Privé, Дакота Джонсон в длинном платье нежно-желтого оттенка марки Gucci, Мишель Уильямс в платье Louis Vuitton, американский певец Фаррелл Уильямс, Скарлетт Йоханссон, Холли Берри, Ширли Маклейн, Хейли Стайнфелд, Крис Эванс, Джейми Дорнан, Гаэль Гарсиа Берналь, Сэмюэл Л. Джексон и многие другие.
- Лучший фильм: Лунный свет
- Лучшая женская роль: Эмма Стоун (Ла-Ла Ленд)
- Лучшая мужская роль: Кейси Аффлек (Манчестер у моря)
- Лучший режиссер: Дэмьен Шазелл (Ла-Ла Ленд)
- Лучшая женская роль второго плана: Виола Дэвис (Ограды)
- Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али (Лунный свет)
- Лучший грим и прически: Отряд самоубийц
- Лучший дизайн костюмов: Фантастические твари и где они обитают
- Лучший документальный фильм: О. Джей: Сделано в Америке
- Лучший документальный короткометражный фильм: The White Helmets (Белые каски)
- Лучший анимационный фильм: Зоотрополис
- Лучший фильм на иностранном языке: Коммивояжер, режиссер Асгар Фархади (Иран)
- Лучший оригинальный сценарий: Манчестер у моря
- Лучший адаптированный сценарий: Лунный свет
- Лучшая операторская работа: Линус Сандгрен (Ла-Ла Лэнд)
- Лучший монтаж: По соображениям совести
- Лучшая песня: City of Stars (Ла Ла Лэнд)
- Лучший дизайн декораций: Ла-Ла Лэнд
- Лучшее сведение звука: По соображениям совести
- Лучший звуковой дизайн: Прибытие
- Лучшие визуальные эффекты: Книга джунглей
- Лучший короткометражный игровой фильм: Sing
- Лучший короткометражный анимационный фильм: Песочник
- Лучший оригинальный саундтрек: Джастин Хервиц (Ла-Ла Лэнд)