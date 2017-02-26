Оскаровское «золото»: 60 лучших нарядов церемоний предыдущих лет

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Через несколько часов, вечером в воскресенье (а для нас – рано утром в понедельник) начнется 89-я церемония вручения премий «Оскар». Все с нетерпением ждут не только момента, когда прозвучат имена актеров и названия фильмов, признанных лучшими, но и появления участников события на красной ковровой дорожке: ведь наряды голливудских звезд иногда удивляют и радуют нас не меньше, чем решения судей киноакадемии. Фотоотчеты увидим совсем скоро, а пока решили вспомнить лучшие образы последних лет. В нашей галерее – самые яркие платья актрис, среди которых – жемчужный облегающий наряд Лупиты Нионго, платье необычного кроя от Dior Couture Марион Котийяр, невесомое золотистое чудо от Elie Saab, которое выбрала для церемонии 2015 года Эмма Стоун и многие другие.

Подготовила Александра Даруга