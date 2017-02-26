Мода, Фото/Видео

Оскаровское «золото»: 60 лучших нарядов церемоний предыдущих лет

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Через несколько часов, вечером в воскресенье (а для нас – рано утром в понедельник) начнется 89-я церемония вручения премий «Оскар». Все с нетерпением ждут не только момента, когда прозвучат имена актеров и названия фильмов, признанных лучшими, но и появления участников события на красной ковровой дорожке: ведь наряды голливудских звезд иногда удивляют и радуют нас не меньше, чем решения судей киноакадемии. Фотоотчеты увидим совсем скоро, а пока решили вспомнить лучшие образы последних лет. В нашей галерее – самые яркие платья актрис, среди которых – жемчужный облегающий наряд Лупиты Нионго, платье необычного кроя от Dior Couture Марион Котийяр, невесомое золотистое чудо от Elie Saab, которое выбрала для церемонии 2015 года Эмма Стоун и многие другие.

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arrives at the Oscars at Hollywood & Highland Center on February 24, 2013 in Hollywood, California.

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attends the Oscars held at Hollywood & Highland Center on March 2, 2014 in Hollywood, California.

HOLLYWOOD, CA - FEBRUARY 28: Actress Rooney Mara attends the 88th Annual Academy Awards at Hollywood & Highland Center on February 28, 2016 in Hollywood, California. (Photo by Jason Merritt/Getty Images)

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HOLLYWOOD, CA - FEBRUARY 22: Emma Stone attends the 87th Annual Academy Awards at Hollywood & Highland Center on February 22, 2015 in Hollywood, California. (Photo by Jason Merritt/Getty Images)

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Lupita Nyong'o arrives at the 71st annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel on Sunday, Jan. 12, 2014, in Beverly Hills, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

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HOLLYWOOD, CA - FEBRUARY 22: Actress Rosamund Pike attends the 87th Annual Academy Awards at Hollywood & Highland Center on February 22, 2015 in Hollywood, California. (Photo by Jason Merritt/Getty Images)

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arrives at the 84th Annual Academy Awards held at the Hollywood & Highland Center on February 26, 2012 in Hollywood, California.

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Подготовила Александра Даруга

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