Основатель BIOEFFECT посетил презентацию бренда в Sanahunt Luxury Department Store

В Sanahunt Luxury Department Store состоялся пресс-бранч исландского бренда BIOEFFECT, специальным гостем которого стал исполнительный вице-президент и главный научный сотрудник компании доктор Бъёрн Орвар.

Доктор Бъёрн представил прессе линейку продуктов по уходу за кожей BIOEFFECT и рассказал о технологиях, которые используются при ее создании. Стар-ингредиент бренда – эпидермальный фактор роста (EGF), эффективно работает против морщин и показывает поразительные результаты в anti-age коррекции. Открытие EGF было отмечено Нобелевской премией и теперь, благодаря усилиям разработчиков BIOEFFECT, использовать силу биотехнологий на благо красоты может каждый.

Эффект от использования культового продукта BIOEFFECT, сыворотки EGF Serum, доказан многочисленными исследованиями и тестированием: она помогает коже стать более плотной, упругой, сокращает количество мимических морщин и улучшает качество кожи в целом. Своим маст-хевом сыворотку BIOEFFECT называет Карл Лагерфельд и многие голливудские звезды.

Пресс-бранч по случаю специального визита доктора Бъёрна в Sanahunt Luxury Department Store посетили редакторы ведущих украинских изданий и бьюти-блогеры: Соня Забуга (ELLE), Алена Пономаренко (VOGUE Украина), Марианна Партевян (ELLE), Ольга Федоровская (L’OFFICIEL), Елена Сагун (HARPER’S BAZAAR), Ярослава Бойко (L’OFFICIEL) и другие.

Продукция бренда эксклюзивно представлена в Beauty Corner на 4-м этаже Sanahunt Luxury Department Store.