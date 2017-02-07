Основатель streetwear-бренда может стать новым главой модного Дома Givenchy

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После того, как на прошлой неделе Рикардо Тиши официально заявил об уходе с поста креативного директора Givenchy, в интернете не стихают разговоры о том, кто займет его место в модном доме и чем в дальнейшем займется сам Рикардо. Как утверждают журналисты, Тиши перейдет под руководство его давнего друга Донателлы Версаче в итальянский бренд Versace.

По неподтвержденным данным, новым креативным директором Givenchy станет Вирджил Абло. На данный момент он является арт-директором Канье Уэста и креативным директором марки Off-White, которая в позапрошлом году стала финалистом LVMH Prize. Ее основными конкурентами были марки Vetements и Y/Project.

Вирджил решил посвятить себя моде всего пару лет назад, но практически сразу завоевал уважение и популярность у приверженцев streetwear. Он отказался от каких либо комментариев по поводу планов на будущее, но еще раз подтвердил свое намерение, о котором говорил в прошлом году в интервью WWD: «Моя задача на сегодня— создать для индустрии моды новый проект, и на его примере показать , как должны работать люксовые бренды в наше время».

Автор Янина Борисова