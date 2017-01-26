Коллекции

Оттенки солнечного заката в коллекции Armani Privé Haute couture Spring 2017

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Создавая новую кутюрную коллекцию, итальянский бренд Giorgio Armani изменил привычным сером и черном оттенкам, которые бесспорно являются кодовыми для модного Дома. Если в весенне-летнем сезоне 2016года креативный директор Джорджио Армани использовал розовую палитру, то в этот раз он вдохновился оранжевым цветом. Еще до начала показа, атмосферности месту проведения шоу придавал приглушенный оттенок солнечного заката, который приобрел нежно-персиковый окрас.

Показ открыла модель в приталенном жакете с острыми плечами из сатина с яркими розами на рукавах и черных зауженных брюках. Среди 48 представленных образов присутствовали узнаваемые «power suit» и вечерние платья теплых оттенков. Основными материалами коллекции стали натуральный шелк, кожа и сатин. За счет оригинального сочетания тканей разных фактур и приталенного силуэта, наряды приобрели особую элегантность. Особое внимание заслуживает вышивка кристаллами, блестками и пайетками, которые невольно напоминают восточную эстетику. Наиболее необычным экспериментом можно назвать комбинацию крокодиловой кожи с шелком. «Я создал кутюрную коллекцию не для ковровых дорожек и выхода в свет, а для клиентов, которые оценят мои старания», – сказал после шоу Армани. Что касается аксессуаров: образы моделей дополняли крупные золотые серьги овальной формы, клатчи янтарного цвета, массивные кольца и браслеты.

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Подготовила Иванна Петрович, Екатерина Горбенко

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