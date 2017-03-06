Коллекции

Парижский «памятник независимой субкультуры» станет площадкой для поп-ап стора.

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В Париже по сей день функционирует последний порнокинотеатр — Le Beverly Cinema, оставленный в качестве символа независимой субкультуры. Именно в нем в начале марта откроется провокационный поп-ап стор с вещами бренда Maison Margiela. Его учредила Джилл Линтон, владелица винтажного онлайн-магазина.

Именно там 4 и 5 марта с 12:00 до 21:00 можно будет приобрести вещи из старых коллекций Maison Margiela. «Он видел красоту там, где общество замечало только уродство, из которого делало табу», — говорит Джилл. Также там будут представлены архивные коллекции Flat, Oversized, Artisanal, Trompe L’Oeil и Semi-Couture. Аналогичные мероприятия Джилл Линтон планирует организовывать регулярно.

Подготовила Янина Борисова

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