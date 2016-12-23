Империя на миллиард: Пьер Карден не намерен снижать цену на свой Дом моды

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Спустя 7 десятилетий в индустрии моды, Пьер Карден совершенно не спешит уходить. Хотя его одноименный бренд был выставлен на продажу около четверти века назад, Карден и не думает уступать в цене: предложения ниже € 1 млрд ($ 1,04 млрд) рассматриваться не будут.

«Если у вас нет денег – не покупайте, никто не заставляет, – объяснил журналистам 94-летний Пьер Карден, находясь в своем парижском офисе напротив Елисейского дворца. – Я могу позволить себе умереть и не продав его».

Карден является пионером среди дизайнеров, лицензирующих собственную продукцию. Его компании, включая побочные предприятия и торговые марки, выпускают все: от высококачественной мебели до парфюмерии. Несмотря на то, что наследство модельера составит немалую сумму, эксперты утверждают, что цена легендарного бизнеса не превышает € 200 млн.

«Я не ставлю перед собой цели продать его, – сказал Карден. – Эта история не о деньгах, она об успехе».

Подготовила Анастасия Малая