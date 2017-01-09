Пэрис Хилтон и ее любимые питомцы в мини-фильме LOVE magazine

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35-летняя американская модель и актриса Пэрис Хилтон не скрывает свою любовь к домашним питомцам. Бывшую наследницу крупнейшей в мире сети отелей «Hilton Hotels» довольно часто можно увидеть в самых больших мировых столицах в руках с небольшой собакой. В новом мини-фильме, снятым британским изданием LOVE magazine, Перис появилась полуобнаженной, в длинной розовой юбке в компании белоснежных собак. Короткий ролик стал бонусным и вошел в праздничный видео-календарь популярного издания LOVE magazine.