Первая леди Франции рассказала о своих модных предпочтениях

Французская версия журнала ELLE решила удивить читателей главной героиней свежего выпуска. Ею стала первая леди страны Брижит Макрон. На обложке Макрон позирует в Елисейском дворце в Париже в жакете от Dior, белой футболке и джинсах от Saint Laurent. Материал про Брижит сопровождается интервью и 10 фото, на которых жена президента гуляет по двору со своим супругом в жакете от Azzedine Alaïa и работает в личном кабинете в платье от Louis Vuitton.

В статье Макрон помимо рассказов о статусе первой леди поделилась своим взглядом на модную индустрию. Брижит выразила свое восхищение работами дизайнеров Николя Гескьера и Карла Лагерфельда. Она также выделила других фаворитов, среди которых оказались Оливье Рустен, Александр Вoтье и Аззедин Алайя.

На вопрос об обсуждении гардероба Макрон ответила, что считает нормальным, если люди говорят о ее нарядах. По ее мнению, она показывает миру, каков должен быть образ истинной француженки.

«Я всегда думаю о самопрезентаци и никогда не позволю себе выйти из дома, не подобрав стильный наряд или не сделав прическу».

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