Первый взгляд: что мы узнали из новой программы Mercedes-Benz Kiev Fashion Days FW 17-18

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Уже 14-й сезон подряд Mercedes-Benz Kiev Fashion Days продолжает определять повестку дня модного рынка Украины. Сегодня организаторы события опубликовали расписание нового сезона международной недели моды, и вот что нам удалось выяснить о главном мероприятии грядущего месяца.

С каждым годом программа события пополняется новыми брендами, странами, локациями и форматами, именно поэтому уже в феврале Mercedes-Benz Kiev Fashion Days будет расширена до 5 дней. В этом сезоне более 30% официальной программы события составляют дизайнеры из-за границы. Для сравнения, во время миланской Недели моды их число не превышает 25% от общего числа участников. География Mercedes-Benz Kiev Fashion Days FW 17-18 охватывает 11 стран мира, включая Великобританию, Италию, Испанию, Румынию, Польшу, Чехию, Литву, Грузию, Эстонию и Таиланд. Кроме того, в рамках события модную столицу Восточной Европы посетит делегация из Германии и со Шри-Ланки.

Свои коллекции на главном подиуме международной недели моды впервые покажут бренды Alonova, Navro, Rotsaniyom (Таиланд) и Elena Rial (Испания), а презентацию на главной локации, КВЦ «Парковый», проведет Elena Burba. Снова на подиуме Mercedes-Benz Kiev Fashion Days – Katerina Kvit и T.Mosca. Также, от групповых показов в основную программу перешли бренды WeAnnaBe, Jiri Kalfar (Чехия) и Helena Art.

Одной из главных новостей нового сезона стало стратегическое партнерство с киевским ЦУМ. Не удивительно, что именно на площадке крупнейшего универмага Украины пройдет Fashion Days Market, а также презентации дизайнеров, которые охватят все этажи ЦУМа. Организаторы обещают задействовать все бренды, чьи коллекции представлены в главном модном ретейле страны. В каждом корнере с 1 по 5 февраля будут проходить разнообразные активности и шоу, а витрины универмага специально украсят инсталляциями лучших дизайнеров Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Особенный сюрприз для посетителей международной недели моды в этом сезоне готовит дизайнер Anna K. Свой показ участница списка Forbes «30 Under 30» проведет на 6 этаже киевского ЦУМ. По секрету Anna K сообщила, что вход на шоу в этот раз будет открытым для всех посетителей универмага. Таким образом, с новой коллекцией дизайнера, которая вернется из Парижа только 27 января, смогут ознакомиться абсолютно все поклонники Anna K.

«Этот сезон – рекордсмен по насыщенности событиями! Двое представителей нашей модной индустрии вошли в рейтинг Forbes «30 Under 30», неделя моды увеличилась до 5 дней, а теперь еще и новая площадка с историческим значением для модной индустрии и всей Украины – киевский ЦУМ! Это прекрасная новость о стратегическом партнерстве, но еще важнее – это то, что в Киеве и Украине становится все больше качественных, современных модных мест, где может себя показать новое модное поколение дизайнеров Украины. Мы приготовили еще много сюрпризов и полны решимости «взорвать» европейскую индустрию моды в новом сезоне Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, представив новые таланты и задавая тренды.» – комментирует Дарья Шаповалова, основатель и креативный директор Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

По традиции, каждый день международной недели моды будет сопровождаться громкими вечеринками. Среди них afterparty Dafna May, Gasanova, дизайнерского дуэта CHAKSHYN, а также специальная вечеринка Fashion Scout Kiev x FW-Daily, детали который мы сообщим нашим читателям уже совсем скоро.

Программа Mercedes-Benz Kiev Fashion Days FW 17-18 уже доступна на официальном сайте международной недели моды.