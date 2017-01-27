Первый взгляд: Коллекция SLAVA FW 17-18

Украинский бренд SLAVA продолжает размышлять на тему роли женщин в мировой истории. На этот раз в основу новой коллекции легли неоднозначные и противоречивые понятия, ставшие заглавной темой вдохновения дизайнера.
«Новая коллекция рассказывает о прошлом. О судьбах женщин, которые меняли мир. Как европейским королевам, в совсем юном возрасте, приходилось править миллионами человек, оставаясь женами, любовницами и дочерьми голубых кровей. Они ломали стереотипы, задавали новые тренды и правили континентами одновременно », — объясняет Ярослава Барыло.
Отправной точкой для экспериментов послужили корсеты, тончайшие талии, парики, кринолины и пикантные разрезы, открывающие белоснежное белье на бледной коже. Коллекция включает в себя широкие пояса, декор из бархата и жемчуга, броши и аксессуары, а также двойные воротники и платья-халаты, ставшие уже фирменными для бренда. Цветовая палитра наполнена розовыми, чернильными и многочисленными оттенками сусального золота, отсылающая к силе и стойкости современной женщины. Основными материалами стали: жаккард, шелк, гипюр и мех.
Подготовила: Екатерина Горбенко