Первый взгляд: Коллекция SLAVA FW 17-18

Украинский бренд SLAVA продолжает размышлять на тему роли женщин в мировой истории. На этот раз в основу новой коллекции легли неоднозначные и противоречивые понятия, ставшие заглавной темой вдохновения дизайнера.

«Новая коллекция рассказывает о прошлом. О судьбах женщин, которые меняли мир. Как европейским королевам, в совсем юном возрасте, приходилось править миллионами человек, оставаясь женами, любовницами и дочерьми голубых кровей. Они ломали стереотипы, задавали новые тренды и правили континентами одновременно », — объясняет Ярослава Барыло.