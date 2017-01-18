Первый взгляд на новую коллекцию Tommy x Gigi

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После успешного сезона на Неделе моды в Нью-Йорке, Джиджи Хадид и Томми Хилфигер вернутся с новой коллекцией уже в этом феврале.

Дизайнер поделился первыми образами Tommy x Gigi, и, судя по всему, в коллекции будут преобладать куртки-бомберы и морская тематика.

На эскизах хорошо видны яркие юбки и платья в полоску, а также широкие расклешенные брюки.

The first season was such a success. We decided to do a 2nd.✌🏻️ Get ready… #TOMMYXGIGI SP17 A photo posted by Tommy Hilfiger (@tommyhilfiger) on Jan 18, 2017 at 7:25am PST

Напомним, что в этом сезоне Томми Хилфигер принял решение не показывать коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке, предпочтя подиум в Лос-Анджелесе. Таким образом, он присоединился к Рейчел Зоуи, Ребекке Минкофф, Тому Форду и другим дизайнерам, которые также переместили свои показы в солнечный город.

Подготовила Анастасия Малая