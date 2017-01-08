Первый взгляд на рекламный кампейн Balenciaga S/S’17

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Креативный директор французского Дома Balenciaga Демна Гвасалия представил несколько фотографий из новой рекламной кампании S/S’17. Автором снимков стал британец Харли Вейр, который запечатлел моделей на фоне насыщенно-красных и более темных, приглушенно-розовых драпировок. Модели позируют в брюках-ботфортах на высоком каблуке розового, красного и лилового оттенка, а также в пиджаках с широкой линией плеч и верхней одежде из черного латекса. Напомним, что в разработке коллекции также участвовала стилист и правая рука Гвасалии — Лотта Волкова, которая сотрудничает не только с Balenciaga, но и брендом Vêtements.

Подготовила Екатерина Горбенко